ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο περίεργος λόγος που το Αλγερία - Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα διεξαχθεί υπό την παρουσία FBI

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο περίεργος λόγος που το Αλγερία - Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα διεξαχθεί υπό την παρουσία FBI

Κλιμάκιο του FBI θα βρεθεί στον αγώνα Αλγερία - Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τους «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Μια πολυαναμενόμενη αναμέτρηση, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Αυτή την Τρίτη (6/1) στις 18:00 η Αλγερία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στον προτελευταίο αγώνα της φάσης των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στο Μαρόκο. Οι παίκτες θα αγωνιστούν στο ολοκαίνουργιο στάδιο «Prince Moulay El Hassan» στο Ραμπάτ, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 65.000 θεατές.

Με την ευκαιρία αυτή, μια αντιπροσωπεία του FBI ταξίδεψε στο Μαρόκο και θα παρακολουθήσει τη διαχείριση του αγώνα από τις μαροκινές αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση που στάλθηκε σε μαροκινά Μέσα ενημέρωσης. Οι Αμερικανοί πράκτορες (με επικεφαλής τον Ντάγκλας Όλσον, διευθυντή επιχειρήσεων της διεύθυνσης Υπηρεσιών Πεδίου Αντιμετώπισης, και τον Κέβιν Κοβάλσκι, αναπληρωτή διευθυντή της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης) μπόρεσαν να παρατηρήσουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί για την αποστολή Μαρόκου-Τανζανίας.

Η ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, τα επίπεδα ελέγχου και φιλτραρίσματος, η χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης υψηλής ακρίβειας, καθώς και η αξιοποίηση drones, εξετάστηκαν εξονυχιστικά. Αυτή τη φορά, το FBI επικεντρώθηκε στην υποδοχή και τη διαχείριση των ξένων φιλάθλων, καθώς και στον συντονισμό μεταξύ της μαροκινής αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Στόχος της επίσκεψης είναι η συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων δεδομένων ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά. Αντίστοιχες μορφές διεθνούς συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας θα εφαρμοστούν και εκεί, καθώς η FIFA τις καθιστά υποχρεωτικές για διοργανώσεις αυτού του επιπέδου.

 

Athletiko

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άρης: Καθάρισε τον Παναιτωλικό και πάει στους «8» για μάχη με τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Εκτός πλάνων ο Φεριέρ!

ΑΕΛ

|

Category image

Έξαλλοι οι οπαδοί της Στρασμπούρ με τη φυγή του Ροσένιορ: «Εξευτελιστικό, υποταγμένοι στην Τσέλσι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μία τοποθέτηση που έφερε... συζήτηση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Χωρίς Μπαπέ στην Τζέντα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο περίεργος λόγος που το Αλγερία - Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα διεξαχθεί υπό την παρουσία FBI

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ενρίκε για Εμπαπέ: «Εξαιρετικός χαρακτήρας, σπάνια βρίσκεις τέτοιο σε παίκτη του βεληνεκούς του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αντίδραση του Γκουαρδιόλα στην απόλυση του Αμορίμ - «Μόνο σεβασμός για τους παίκτες και τη Γιουνάιτεντ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Ρέτσος ενόψει Ατρόμητου

Ελλάδα

|

Category image

Και με τη «βούλα» ο Γιούσης στον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

ΕΝΠ: Στη «μαύρη λίστα» των ομάδων χωρίς νίκη στην Ευρώπη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Λίαμ Ροσένιορ ο νέος προπονητής της Τσέλσι μέχρι το… 2032

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βασικός και απευθείας στα βαθιά ο Σατσιάς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νορβηγικός «πύργος» για την εστία της Ανόρθωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το Australian Open θα μοιράσει ποσό-ρεκόρ των 64 εκατ. ευρώ

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη