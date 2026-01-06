Ο περίεργος λόγος που το Αλγερία - Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα διεξαχθεί υπό την παρουσία FBI

Μια πολυαναμενόμενη αναμέτρηση, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Αυτή την Τρίτη (6/1) στις 18:00 η Αλγερία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στον προτελευταίο αγώνα της φάσης των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στο Μαρόκο. Οι παίκτες θα αγωνιστούν στο ολοκαίνουργιο στάδιο «Prince Moulay El Hassan» στο Ραμπάτ, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 65.000 θεατές.

Με την ευκαιρία αυτή, μια αντιπροσωπεία του FBI ταξίδεψε στο Μαρόκο και θα παρακολουθήσει τη διαχείριση του αγώνα από τις μαροκινές αρχές, σύμφωνα με ανακοίνωση που στάλθηκε σε μαροκινά Μέσα ενημέρωσης. Οι Αμερικανοί πράκτορες (με επικεφαλής τον Ντάγκλας Όλσον, διευθυντή επιχειρήσεων της διεύθυνσης Υπηρεσιών Πεδίου Αντιμετώπισης, και τον Κέβιν Κοβάλσκι, αναπληρωτή διευθυντή της Ομάδας Έκτακτης Ανάγκης) μπόρεσαν να παρατηρήσουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί για την αποστολή Μαρόκου-Τανζανίας.

Η ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, τα επίπεδα ελέγχου και φιλτραρίσματος, η χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης υψηλής ακρίβειας, καθώς και η αξιοποίηση drones, εξετάστηκαν εξονυχιστικά. Αυτή τη φορά, το FBI επικεντρώθηκε στην υποδοχή και τη διαχείριση των ξένων φιλάθλων, καθώς και στον συντονισμό μεταξύ της μαροκινής αστυνομίας και των δυνάμεων ασφαλείας άλλων χωρών που έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Στόχος της επίσκεψης είναι η συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων δεδομένων ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά. Αντίστοιχες μορφές διεθνούς συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας θα εφαρμοστούν και εκεί, καθώς η FIFA τις καθιστά υποχρεωτικές για διοργανώσεις αυτού του επιπέδου.

