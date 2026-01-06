ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: Επισημοποίησε το δανεισμό του Λούκας Τσάβες

Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν τη συμφωνία για τον Αργεντινό τερματοφύλακα, ο οποίος έρχεται στο «τριφύλλι» δανεικός μέχρι το καλοκαίρι με οψιόν αγοράς από την Αρχεντίνος Τζούνιορς.

Παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα ο Λούκας Τσάβες. Ο Αργεντινός τερματοφύλακας ήταν γνωστό τις τελευταίες μέρες πως θα φορέσει τα «πράσινα», είχε περάσει ιατρικές εξετάσεις κι απέμενε απλά η τυπική ανακοίνωση. Η οποία ήρθε την Τρίτη (6/1).

Έρχεται ως δανεικός από την Αρχεντίνος Τζούνιορς μέχρι το καλοκαίρι και προβλέπεται οψιόν αγοράς στην περίπτωση που ο Παναθηναϊκός θελήσει να τον αποκτήσει τότε. Ο γκολκίπερ που ξεκίνησε απ’ τα τμήματα υποδομής της Ρίβερ Πλέιτ, είχε κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις με τον Παναιτωλικό στον οποίο αγωνιζόταν μέχρι το τέλος του 2025.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό, με οψιόν αγοράς, του Λούκας Τσάβες από την Αρχεντίνος Τζούνιορς! Ο Αργεντινός τερματοφύλακας αποτελεί την τέταρτη χειμερινή μετεγγραφική προσθήκη.

Ο Λούκας γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου 1995 στην πόλη Μαρτίν Κορονάδο της Αργεντινής. Ξεκίνησε από μικρή ηλικία στην ακαδημία της Ρίβερ Πλέιτ και στα 15 του πήγε στην ακαδημία της Αρχεντίνος Τζούνιορς. Σε ηλικία 22 ετών έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο. Έμεινε έως την άνοιξη του 2022 στην Αρχεντίνος Τζούνιορς και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στην Ουρακάν. Τον Ιανουάριο του 2024 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναιτωλικού. Στο Αγρίνιο παρέμεινε δύο χρόνια υπό τη μορφή δανεισμού, ήταν βασικός κι αναντικατάστατος, ενώ διατέλεσε και αρχηγός του Παναιτωλικού.

Στον Παναθηναϊκό θα έχει τη φανέλα με τον αριθμό 12.

Καλωσορίζουμε τον Λούκας στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».

