Ο Μπεργκ ανέλυσε την περίπτωση Στεπίνσκι

Τους λόγους για τους οποίους ο Μάριους Στεπίνσκι δεν αγωνίζεται εξήγησε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ στη συνέντευξη Τύπου μετά την ισοπαλία της ομάδας του με την ΑΕΚ στη Λάρνακα (1-1).

Ο Νορβηγός ανέφερε τα εξής για τον Πολωνό επιθετικό...

«Ο Στεπίνσκι είχε κάποιους τραυματισμούς, τώρα είναι καλά και προπονείται με την ομάδα. Όμως η ομάδα πήγαινε καλά αυτό το διάστημα, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, Νεοφύτου, Γιόβετιτς, ο Μαέ πριν τραυματιστεί, Εράκοβιτς και Εβάντρο επίσης παίζουν μεσοεπιθετικά. Αλλά είχε κάποιους τραυματισμούς και έχασε προπονήσεις. Τώρα προπονείται αρκετά καλά και για αυτό είναι στην αποστολή και αν χρειαζόταν θα έπαιρνε χρόνο. Αλλά επειδή δεν ήμασταν τόσο κυριαρχικοί και να δημιουργούμε συνεχώς ευκαιρίες, ταίριαζε περισσότερο να μπει ο Εράκοβιτς. Άρα οι κύριοι λόγοι που δεν αγωνίστηκε τελευταίως είναι οι τραυματισμοί που υπήρχε και ο ανταγωνισμός που υπάρχει στην ομάδα».

