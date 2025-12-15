Ο Ικάρντι ζήτησε επίσημα να αποχωρήσει και να επιστρέψει στη Serie A!

Τις τελευταίες ημέρες του στην Κωνσταντινούπολη φαίνεται πως περνά ο Μάουρο Ικάρντι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, ο κύκλος του Αργεντινού στράικερ στη Γαλατάσαραϊ φαίνεται πως ολοκληρώθηκε, καθώς, ο ίδιος αιτήθηκε επίσημα στη διοίκηση του συλλόγου να αποχωρήσει τον Γενάρη από την ομάδα και να επιστρέψει στο ιταλικό πρωτάθλημα, λόγω προσωπικών και οικογενειακών λόγων.

Η «τσιμ μπομ» δεν έχει θέμα να χωρίσει τους δρόμους της με τον έμπειρο επιθετικό, αρκεί βέβαια να καλυφθεί οικονομικά από την πώληση του ποδοσφαιριστή, αφού, το ενδεχόμενο δανεισμού του δεν το... συζητά καν!

Να σημειωθεί πως το προηγούμενο διάστημα, ενδιαφέρον για τον άλλοτε φορ της Ίντερ είχε δείξει η Μίλαν, ωστόσο, κάτι τέτοιο πλέον αυτό το σενάριο πλέον έχει ατονήσει. Έτσι λοιπόν, στο «κάδρο» μπαίνουν ομάδες όπως η Φιορεντίνα και η Τζένοα!

Ο 32χρονος άσος βρίσκεται στη Γαλατά από το 2022, μετρώντας σε αυτά τα χρόνια παρουσίας του στον σύλλογο 108 συμμετοχές με 69 τέρματα και 22 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις!

