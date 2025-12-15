ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο συμβιβασμός στην «Αρένα» που βόλεψε... άλλους και τα κομβικά ντέρμπι της 15ης στροφής

Δεν ανέδειξε νικητή ο αγώνας στην «Αρένα» με τον οποίο ολοκληρώθηκε η 14η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

AEK και Ομόνοια συμβιβάστηκαν στο 1-1 και δεν μπορούν να αισθάνονται χαρούμενες αφού είδαν τη διαφορά από την κορυφή και την Πάφος FC να αυξάνεται στους έξι και στους τέσσερις βαθμούς αντίστοιχα. Οι Λαρνακείς μάλιστα μπορεί να θεωρηθούν πιο... χαμένοι αφού τους προσπέρασε ο Άρης και πλέον είναι στην 4η θέση.

Η συνέχεια περιλαμβάνει σημαντικά ντέρμπι, με την πρωτοπόρο Πάφος FC να υποδέχεται τον ΑΠΟΕΛ ενώ η ΑΕΛ θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ.

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ακρίτας - Εθνικός Άχνας 3-1

(14' Χατζηβασίλης , 48' Κάστρο, 83' Ρέινολντς / 78' Μπρένο)

ΑΠΟΕΛ - Ε.Ν. Ύψωνα 0-0

Ομόνοια Αρ. - Ανόρθωση 1-0

(35΄ Γεωργίου)

Ολυμπιακός - ΑΕΛ 0-0

Απόλλων - Άρης 0-2

(4΄ αυτ. Κβίντα, 90+6΄ Μαγιαμπέλα)

Ένωση - Πάφος FC 0-2

(60΄ Μπρούνο, 74΄ Λουκάσεν)

ΑΕΚ - Ομόνοια 1-1

(64΄ Καμπρέρα / 29΄ Μασούρας)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

15η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου

17:00 Ένωση – Ακρίτας

17:00 Άρης – Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Ανόρθωση – Ολυμπιακός

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα – Απόλλων

19:00 Πάφος FC – ΑΠΟΕΛ

Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου

19:00 Ομόνοια – Εθνικός Άχνας

19:00 ΑΕΛ – ΑΕΚ