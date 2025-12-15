Τα «κρύα ντους» τον πληγώνουν

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Ο ΑΠΟΕΛ αγνοεί δύο συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα από τον Οκτώβριο

Χάθηκε μία μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι με τη Freedom 24 Krasava ΕΝΥ για τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος «κόλλησε» στην ισοπαλία στο ΓΣΠ κόντρα στους νεοφώτιστους. Σ΄ένα παιχνίδι με μπόλικη ένταση και διαμαρτυρίες λόγω των διαιτητικών αποφάσεων του Φωτίου, οι γαλαζοκίτρινοι έχασαν πολύτιμο έδαφος στη προσπάθεια που κάνουν να ανέβουν στη βαθμολογία. Παρ' όλα αυτά, η απόδοση των παικτών δεν ήταν η αναμενόμενη, κάτι άλλωστε που παραδέχτηκε στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης και ο προπονητής της ομάδας, Πάμπλο Γκαρσία. «Δεν είχαμε καθόλου ένταση στο παιχνίδι μας», είπε ανάμεσα σ' άλλα ο Ουρουγουανός τεχνικός.

Από την πλευρά του, ο κόσμος αντέδρασε πολύ έντονα με το που ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο ΓΣΠ. Μεγάλη μερίδα των οργανωμένων, και όχι μόνο, οπαδών της ομάδας κατευθύνθηκαν προς τη δυτική κερκίδα όπου εξέφρασαν με συνθήματα τη δυσαρέσκειά τους και για τη διαιτησία του αγώνα αλλά και για τη διοίκηση Πετρίδη. Από εκεί και πέρα, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, είναι δεδομένο πως αυτή η αστάθεια της ομάδας να παίρνει τα αποτελέσματα πληγώνει.

Θυμίζουμε πως ο ΑΠΟΕΛ πήγε να παίξει με την ΕΝΥ στο ΓΣΠ μετά το νικηφόρο ντέρμπι με τον Άρη. Ενώ η τελευταία φορά που καταγράφονται δύο συνεχόμενες νίκες είναι Οκτώβριο μήνα, όταν, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε την Ομόνοια φτάνοντας σε τέσσερα σερί τρίποντα. Από τότε μέχρι σήμερα, η ομάδα του Γκαρσία δεν βρήκε ποτέ δύο συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα μετρώντας συνοπτικά δύο τρίποντα, πέντε ισοπαλίες και μία ήττα. 

