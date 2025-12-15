Μπεργκ: «Ο καθένας μπορεί να κρίνει αν είναι θετικό ή αρνητικό»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά την εκτός έδρας ισοπαλία της ομάδας του (1-1) στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Αναλυτικά...

«Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια καλή ομάδα που τα πάει καλά στην Ευρώπη και είναι κοντά μας στη βαθμολογία. Νομίζω ήταν δύο ομάδες που δεν ήθελαν να χάσουν αλλά ταυτόχρονα είχαν αρκετούς επιθετικογενείς παίκτες στο παιχνίδι. Καλό παιχνίδι, δύσκολο, είχαμε το προβάδισμα, θέλαμε να κερδίσουμε, ήταν εξαιρετική η κεφαλιά του Καμπρέρα. Είχαμε κάποια θέματα στο πρώτο ημίχρονο αν και δεν μας δημιούργησε ιδιαίτερες ευκαιρίες η ΑΕΚ. Στο δεύτερο είχαμε καλό έλεγχο. Πιέσαμε όσο μπορούσαμε για να κερδίσουμε αλλά είναι καλύτερη η ισοπαλία από την ήττα. Είχαμε αρκετά παιχνίδια αυτή την περίοδο, πρέπει να κάνουμε την αποκατάσταση μας και να ετοιμαστούμε για την Πέμπτη.

Νομίζω προσπαθήσαμε να πιέσουμε στο τέλος. Είχαν κάποιες στατικές φάσεις που έφεραν την μπάλα στην περιοχή μας αλλά εμείς πιέσαμε, είχαμε φάσεις, κόρνερ. Η ΑΕΚ δεν δέχεται πολλά γκολ, είδατε στην Ευρώπη δέχθηκε το πρώτο της γκολ την Πέμπτη. Δεν θα φτιάξεις 200 ευκαιρίες απέναντι στην ΑΕΚ. Συνήθως είμαστε δημιουργικοί αλλά δεν είναι εύκολο να κάνεις πολλές ευκαιρίες με την ΑΕΚ. Κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι 1-0 που ήταν παρόμοιου τύπου.

Ήταν η πρώτη φορά που παίξαμε με αυτό το σχήμα στην ενδεκάδα, είχαμε ίδιο τρόπο παιχνιδιού αλλά με άλλος παίκτες στην ενδεκάδα. Θέλαμε να κυριαρχήσουμε στο γήπεδο. Με τον Απόλλωνα είχαμε πρόβλημα στο να ελέγξουμε την μπάλα ειδικά στα πρώτα λεπτά. Ήταν η πρώτη φορά που παίζει ο Εβάντρο με τον Άιτινγκ μαζί. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι. Θέλουμε να βελτιωνόμαστε, οι βάσεις της ομάδας είναι πολύ καλές, θέλουμε να είμαστε στο καλύτερο επίπεδο».

Για το κατά πόσο θεωρεί θετική ή αρνητική την ισοπαλία: «Είναι ισοπαλία, ο καθένας μπορεί να κρίνει αν είναι θετικό ή αρνητικό το αποτέλεσμα. Μας αρέσει να κερδίζουμε. Θέλουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Αλλά η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα. Είναι καλύτερο να παίρνεις ισοπαλία παρά να χάνεις αλλά είναι και καλύτερο να κερδίζεις παρά ισοπαλία. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στο πρωτάθλημα και όλοι προσπαθούν να πάρουν το καλύτερο δυνατό. Η Πάφος είναι δυνατή και πρέπει να είμαστε δυνατοί για να την ανταγωνιστούμε».

Για τον Στεπίνσκι: «Ο Στεπίνσκι είχε κάποιους τραυματισμούς, τώρα είναι καλά και προπονείται με την ομάδα. Όμως η ομάδα πήγαινε καλά αυτό το διάστημα, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, Νεοφύτου, Γιόβετιτς, ο Μαέ πριν τραυματιστεί, Εράκοβιτς και Εβάντρο επίσης παίζουν μεσοεπιθετικά. Αλλά είχε κάποιους τραυματισμούς και έχασε προπονήσεις. Τώρα προπονείται αρκετά καλά και για αυτό είναι στην αποστολή και αν χρειαζόταν θα έπαιρνε χρόνο. Αλλά επειδή δεν ήμασταν τόσο κυριαρχικοί και να δημιουργούμε συνεχώς ευκαιρίες, ταίριαζε περισσότερο να μπει ο Εράκοβιτς. Άρα οι κύριοι λόγοι που δεν αγωνίστηκε τελευταίως είναι οι τραυματισμοί που υπήρχε και ο ανταγωνισμός που υπάρχει στην ομάδα».