Κύπελλο Coca - Cola: Το πρόγραμμα της Α' φάσης
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ΚΟΠ ανακοινώνει το πρόγραμμα της Α' φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola Α' και Β' Κατηγορίας.
Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου
18:00 Ακρίτας Χλώρακας - Δόξα Κατωκοπιάς (Στάδιο “Στέλιος Κυριακίδης”)
18:00 Εθνικός Λατσιών - ΑΕΛ Λεμεσού (Στάδιο “Κατωκοπιά Επιστροφή - Γλαύκος Κληρίδης”)
19:00 Freedom24 Krasava ENY - Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου (Στάδιο Αμμόχωστος Επιστροφή)
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου
17:00 Ε.Ν.Παραλιμνίου - Χαλκάνορας Ιδαλίου (Στάδιο “Τάσος Μάρκου”)
19:00 Άρης Λεμεσού - ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ (Στάδιο Αλφαμέγα)
19:00 ΑΠΟΕΛ - ΑΕΖ Ζακακίου (Στάδιο ΓΣΠ)
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου
13:30 Π.Ο. Αχυρώνας Ονήσιλος - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου (Στάδιο “Αντώνης Παπαδόπουλος”)
19:00 ΜΕΑΠ Πέρα Χωριού Νήσου - Απόλλων Λεμεσού (Στάδιο Αμμόχωστος Επιστροφή)
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου
17:00 ΑΣΙΛ Λύσης - Ολυμπιακός Λευκωσίας (Στάδιο Αμμόχωστος Επιστροφή)
17:00 Ομόνοια Αραδίππου - Αγία Νάπα (Στάδιο “Αντώνης Παπαδόπουλος”)
Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου
17:00 Σπάρτακος Κιτίου - Εθνικός Άχνας (Στάδιο Αμμόχωστος Επιστροφή)
19:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ανόρθωση Αμμοχώστου (Στάδιο “Αντώνης Παπαδόπουλος”)