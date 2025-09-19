Αταμάν: «Και δύο ομάδες να κατεβάζαμε, θα διεκδικούσαν και οι δύο την Euroleague»

Από τον Τολιόπουλο και τον Ρογκαβόπουλο μέχρι την πορεία του Ματίας Λεσόρ. Από τον χαμένο τελικό του Ευρωμπάσκετ που θα θυμάται σε όλη του ζωή μέχρι το Final 4 της Αθήνας που κάποιοι Ελληνες το σαμποτάρισαν ρίχνοντας καρφιά στον Ολυμπιακό.

Ο Έργκιν Αταμάν είχε κέφια παρά την ταλαιπωρία από το μακρύ ταξίδι και απάντησε με ευθύτητα σε οτιδήποτε κι αν ρωτήθηκε.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε:

- Έχετε καταλάβει με όλα αυτά ότι υπάρχει τόσος κόσμος στη Αυστραλία που αγαπάει την ομάδα;

«Όχι μόνο για μένα, αλλά για όλο τον κόσμο του Παναθηναϊκού είναι μια διαφορετική κατάσταση. Το να είμαστε στην Αυστραλία. Χθες ήμασταν στη Μελβούρνη σε ένα γήπεδο που ήταν γεμάτο και υπήρχαν 7 με 8 χιλιάδες Έλληνες. Μου το είπαν και το καταλαβαίνω τώρα ότι όλοι οι άνθρωποι στην Αυστραλία ακολουθούν το μπάσκετ και ειδικά για τους οπαδούς μας είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους συναντάμε από κοντά εδώ στην Αυστραλία».

- Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τον Παναθηναϊκό;

«Είχαμε σπουδαία ομάδα τα τελευταία δύο και τώρα φέραμε κάποιους παίκτες και πιστεύω ότι θα παλέψουμε για όλους τους μεγάλους στόχους μας κατά τη διάρκεια της σεζόν. Για την Euroleague και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ακόμα preseason. Κάποιοι παίκτες ήρθαν μόλις χθες από το Eurobasket, όπως κι εγώ, αλλά όπως είδατε και χθες έχουμε την ίδια στρατηγική. Το 90% της ομάδας είναι η ίδια και οι νέοι παίκτες είχαν σημαντική συνεισφορά. Ειδικά ο Τολιόπουλος, που μου αρέσει πολύ και θα μας βοηθήσει πολύ. Είναι πολύ έξυπνος παίκτης. Μου άρεσε και στον Άρη που τον έβλεπα αυτά τα δύο χρόνια, αλλά και όταν τον έβλεπα στην Εθνική ομάδα. Αλλά και ο Ρογκαβόπουλος, που έδειξε ότι θα είναι ένα σημαντικός παίκτης. Και φυσικά έχουμε απουσίες τώρα με πολλούς σημαντικούς παίκτες. Πιστεύω ότι φέτος ακόμα κι αν παρουσιαστούμε με δύο διαφορετικές ομάδες και οι δύο θα παλέψουν για την Euroleague. Αλλά είναι σημαντικό όλοι μαζί να βρούμε την λύση σε κάθε παιχνίδι και να παλέψουμε για τους στόχους μας γιατί όλες οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές στην Euroleague κι έχουμε λίγο χρόνο για την προετοιμασία. Μόλις 10 μέρες. Ελπίζω να είμαστε έτοιμοι στο 100% μετά από 10 μέρες».

- Ποια μέρη προτείνατε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για να γίνει το «Παύλος Γιαννακόπουλος» του χρόνου;

«Η Αυστραλία είναι ωραία και είναι διαφορετική. Μου αρέσει η διαφορετική νοοτροπία, τα παγκόσμια πράγματα και οι ομάδες. Θα δούμε. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα είναι ακόμα ένα μεγάλο τουρνουά. Ξέρω που θα είναι, αλλά δεν θα το πω. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το ξέρει και μετά από το τουρνουά και κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα το μοιραστεί μαζί σας. Ελπίζω να συνεχίσουμε σε όλο τον κόσμο γιατί βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο πάθος από τους Έλληνες, από τον κόσμο του Παναθηναϊκού σε όλο τον κόσμο κι ελπίζω να μείνω στον Παναθηναϊκό για πολλά χρόνια, με αυτούς τους παίκτες, αυτό το σταφ και να συνεχίσουμε. Τώρα είναι preseason. Τα πραγματικά παιχνίδια θα ξεκινήσουν σε 10 μέρες. Κάποιες φορές δεν είναι τόσο σημαντικά τα αποτελέσματα, αλλά να μοιράζεται και μπλέκεται με την κοινωνία και ο Παναθηναϊκός το κάνει αυτό τέλεια. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο κλαμπ στην Ευρώπη και κάνει εξαιρετική δουλειά. Όχι μόνο για εμάς, για το γήπεδο, για την κοινωνία. Η κυρία Γιαννακοπούλου είναι μαζί μας. Η οικογένεια Γιαννακόπουλου αγαπάει το μπάσκετ και την ελληνική κοινωνία. Όλη η Ελλάδα θα πρέπει να είναι περήφανη για τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου, που αγαπούν τόσο την Ελλάδα».

- Είπατε χθες ότι όταν γυρίσετε στην Ελλάδα θα έχετε για προπόνηση όλους τους παίκτες. Ισχύει και για τον Λεσόρ αυτό;

«Δεν το νομίζω. Ο Ματίας χρειάζεται περισσότερο χρόνο σίγουρα. Αλλά σήμερα μιλήσαμε με τον γιατρό και μας είπε ότι όλα πηγαίνουν καλά και θα επιστρέψει πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Οπότε εκτός από τον Ματίας ελπίζω ότι όλοι οι άλλοι παίκτες θα είναι παρόντες στην πρεμιέρα της σεζόν».

- Σχετικά με το Eurobasket, είστε ευχαριστημένος με τη δεύτερη θέση ή στεναχωρημένος με τη χαμένη ευκαιρία;

«Όλοι είναι χαρούμενοι επειδή μετά από 24 χρόνια η Τουρκία πήρε το ασημένιο μετάλλιο και εκτός Τουρκίας. Γιατί το 2001 ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Είναι πραγματικά μια επιτυχία η δεύτερη θέση. Αλλά για μένα δεν είναι, εγώ θέλω να κερδίζω. Μου άρεσε να είμαι πρώτος. Όταν έχεις ένα παιχνίδι κι ο αντίπαλος έχει τη δύναμη, τότε δεν θα σε ενοχλήσει. Αλλά όταν σε ένα ματς έχρισε τον έλεγχο από την πρώτη περίοδο μέχρι τα τελευταία λεπτά, το να χάσεις το παιχνίδι στις τελευταίες κατοχές είναι στενάχωρο σε μια τέτοια κατάσταση. Στη τέλος μένει στην ιστορία αυτό το αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της πτήσης είδα τα τελευταία 5 λεπτά του ματς και μέχρι να κερδίσουμε ένα χρυσό σε Eurobasket, Παγκόσμιο ή Ολυμπιακούς Αγώνες δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

- Για το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα. Νιώθετε πολλή πίεση;

«Δεν έχουμε κάποια πίεση. Η πίεση είναι να είμαστε στο Final Four και να κερδίσουμε. Δεν έχει σημασία αν θα παίξουμε στην Αθήνα ή το Βελιγράδι ή στο ΣΕΦ και την Κωνσταντινούπολη. Θέλω να συγχαρώ όλες τις ομάδες που επέλεξαν το ΟΑΚΑ γιατί έπλεξαν το καλύτερο γήπεδο στην Ευρώπη. Και δεν είναι μόνο ευκαιρία για τον κόσμο του Παναθηναϊκού αλλά και του Ολυμπιακού να έχουν ένα Final Four στην πόλη. Τώρα το σημαντικό είναι αυτές οι δύο ομάδες να είναι στο Final Four, γιατί παρότι θα γίνει στη Αθήνα δεν εγγυάται κάποιος ότι σίγουρα θα είναι εκεί και οι δύο. Θα παλέψουμε και πιστεύω πως όλος ο ελληνικός κόσμος θα το διασκεδάσει αυτό το Final Four. Για μένα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω ότι κάποιοι άνθρωποι στην Αθήνα δεν ήθελαν το Final Four να διεξαχθεί στη χώρα. Στην Κωνσταντινούπολη αν γινόταν αυτό θα ήταν πολύ περίεργο, γιατί όλοι θα έλεγαν ότι είναι στη χώρα και οκ. Πιστεύω ότι οι ομάδες της Ευρώπης έκαναν την καλύτερη και πιο έξυπνη επιλογή και όλοι θα διασκεδάσουν το Final Four στο ΟΑΚΑ».

sdna.gr