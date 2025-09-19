Εκτός με ΑΕΚ ο Κοκόριν - Τα δεδομένα με Γκόλτσον, Μαγιαμπέλα

Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, ο Αρτσιόμ Ράτζκοφ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Κοκόριν ενώ θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τους Γκόλτσον και Μαγιαμπέλα.

Οι δύο τελευταίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και παραμένουν αμφίβολοι για το ντέρμπι.

Η αναφορά του Κώστα Παπαδόπουλου του Super Sport FM 104.0:

«Η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά. Θα δούμε αν κάποιοι ποδοσφαιριστές (Γκόλτσον, Μαγιαμπέλα) θα προλάβουν. Εχουν κάποιες πιθανότητες. Υπάρχουν άλλες τρεις προπονήσεις. Ο Κακόριν δεν θα είναι διαθέσιμος».