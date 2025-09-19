ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκτός με ΑΕΚ ο Κοκόριν - Τα δεδομένα με Γκόλτσον, Μαγιαμπέλα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εκτός με ΑΕΚ ο Κοκόριν - Τα δεδομένα με Γκόλτσον, Μαγιαμπέλα

Ο Άρης προετοιμάζεται για το εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ την ερχόμενη Δευτέρα στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής

Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα, ο Αρτσιόμ Ράτζκοφ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Κοκόριν ενώ θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τους Γκόλτσον και Μαγιαμπέλα. 

Οι δύο τελευταίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και παραμένουν αμφίβολοι για το ντέρμπι. 

Η αναφορά του Κώστα Παπαδόπουλου του Super Sport FM 104.0:

«Η προετοιμασία συνεχίζεται κανονικά. Θα δούμε αν κάποιοι ποδοσφαιριστές (Γκόλτσον, Μαγιαμπέλα) θα προλάβουν. Εχουν κάποιες πιθανότητες. Υπάρχουν άλλες τρεις προπονήσεις. Ο Κακόριν δεν θα είναι διαθέσιμος».

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE στις 19:00 το Ολυμπιακός - ΕΝ Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έτσι ξεκινούν τη μάχη στο ΓΣΠ οι Κωστή και Γιανέφσκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα βασικά γρανάζια του Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με καινοτομίες η 11η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Νταμπλ» για τη Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν, κέρδισε και τα 200μ. στο Παγκόσμιο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Χρειάζεται… κάτι από το ΓΣΠ

ΑΕΛ

|

Category image

Τέταρτος τίτλος για τον Λάιλς στα 200μ.

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Με... άγχος στον τελικό του ακοντισμού η Τζένγκο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ο Μπέντζαμιν πήρε και τον παγκόσμιο τίτλο στα 400μ. εμπόδια, εκτός βάθρου ο Βάρχολμ!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Πρόγραμμα 3ης αγωνιστικής Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Συνεχίζουν μαζί ΑΠΟΕΛ και ISX Financial EU

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Marca: «Συμφωνία Άρη και Ντέκα, την χάλασε τελευταία στιγμή η Ράγιο Βαγεκάνο»

Ελλάδα

|

Category image

Στο 14ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας της συμμετέχει η Καρολίνα Πελενδρίτου

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Πονοκέφαλος» στη Βαλένθια: Τρεις παίκτες αμφίβολοι για την πρεμιέρα της Euroleague

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ιντερ και Μπαρτσελόνα γλυκοκοιτάζουν τον Βλάχοβιτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη