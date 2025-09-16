Κύπελλο Coca-Cola: Κλήρωση πρώτης φάσης με 25 ομάδες

Η διαδικασία της κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ.

Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν 25 συνολικά ομάδες, από την Α' και Β' Κατηγορία και οι αγώνες σε αυτή τη φάση θα είναι μονοί.

Από την Α' Κατηγορία περνούν στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα βάσει Προκήρυξης η Πάφος FC, η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ομόνοια Λευκωσίας.

Έτσι, στην κλήρωση θα συμμετάσχουν η ΑΕΛ Λεμεσού, ο Ακρίτας Χλώρακας, η Ανόρθωση Αμμοχώστου, ο ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, ο Απόλλων Λεμεσού, ο Άρης Λεμεσού, ο Εθνικός Άχνας, η Ε.Ν. Παραλιμνίου, η Freedom24 Krasava ΕΝΥ, ο Ολυμπιακός Λευκωσίας και η Ομόνοια Αραδίππου.

Από την Β' Κατηγορία, δήλωσαν συμμετοχή στη διοργάνωση οι ακόλουθες 14 ομάδες:

ΑΕΖ Ζακακίου, ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ, Αγία Νάπα, ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, ΑΣΙΛ Λύσης, Διγενής Ακρίτας Μόρφου, Δόξα Κατωκοπιάς, Εθνικός Λατσιών, Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου, Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου, Π.Ο. Αχυρώνας Ονήσιλος, Σπάρτακος Κιτίου και Χαλκάνορας Ιδαλίου.

Από την κλήρωση, θα προκύψουν δώδεκα ζευγάρια και μια ομάδα θα περάσει στην επόμενη φάση ως τυχερή.

Οι δώδεκα ομάδες που θα προκριθούν μέσα από μονούς αγώνες, μαζί με την ομάδα που θα περάσει χωρίς αγώνα στη Β' φάση και μαζί με την Πάφο, την ΑΕΚ και την Ομόνοια Λευκωσίας, θα αποτελέσουν τις 16 ομάδες της Β΄ φάσης της διοργάνωσης.

Η διεξαγωγή των αγώνων της Α' φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola έχει προγραμματιστεί να αρχίσει την 1η Οκτωβρίου.