Στον δρόμο που άνοιξε ο Άιτινγκ
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Με τον Άιτινγκ να είναι ο τέταρτος ποδοσφαιριστής που βλέπει δίχτυα για λογαριασμό της Ομόνοιας στο φετινό πρωτάθλημα, ο κύκλος των συνεχόμενων αγώνων σε Κύπρο και Ευρώπη για την Ομόνοια άνοιξε με τον καλύτερο τρόπο.
Για τους πράσινους ακολουθούν άλλοι δύο αγώνες στο πρωτάθλημα, προτού αρχίσουν την προσπάθειά τους στη League Phase του Conference League. Πλέον στην ακίδα έχει μπει η ΑΕΛ, την οποία η ομάδα της Λευκωσίας θα φιλοξενήσει στο ΓΣΠ (22/09) την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε και θα επιδιωχθεί να γίνει το τρία στα τρία στα εντός έδρας παιχνίδια. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει την Κυριακή, 28 του μήνα, η έξοδος στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» όπου η Ομόνοια θα κυνηγήσει να πάρει το πρώτο διπλό στη χρονιά. Έπειτα στο ημερολόγιο είναι σημειωμένο, για τις 2 Οκτωβρίου, το εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στη Μάιντς.