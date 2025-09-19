ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στον δρόμο που άνοιξε ο Άιτινγκ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στον δρόμο που άνοιξε ο Άιτινγκ

Με τον Άιτινγκ να είναι ο τέταρτος ποδοσφαιριστής που βλέπει δίχτυα για λογαριασμό της Ομόνοιας στο φετινό πρωτάθλημα, ο κύκλος των συνεχόμενων αγώνων σε Κύπρο και Ευρώπη για την Ομόνοια άνοιξε με τον καλύτερο τρόπο.

Για τους πράσινους ακολουθούν άλλοι δύο αγώνες στο πρωτάθλημα, προτού αρχίσουν την προσπάθειά τους στη League Phase του Conference League. Πλέον στην ακίδα έχει μπει η ΑΕΛ, την οποία η ομάδα της Λευκωσίας θα φιλοξενήσει στο ΓΣΠ (22/09) την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε και θα επιδιωχθεί να γίνει το τρία στα τρία στα εντός έδρας παιχνίδια. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει την Κυριακή, 28 του μήνα, η έξοδος στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» όπου η Ομόνοια θα κυνηγήσει να πάρει το πρώτο διπλό στη χρονιά. Έπειτα στο ημερολόγιο είναι σημειωμένο, για τις 2 Οκτωβρίου, το εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στη Μάιντς.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τα βλέμματα στο Derby della Capitale

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Bundesliga, 4η αγωνιστική: Μάχες με φόντο την κορυφή και την σταθερότητα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο Coca - Cola: Το πρόγραμμα της Α' φάσης

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Αταμάν: «Και δύο ομάδες να κατεβάζαμε, θα διεκδικούσαν και οι δύο την Euroleague»

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Χάαλαντ έφτασε τα 50 γκολ στο Champions League, πριν το... καταλάβει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στον δρόμο που άνοιξε ο Άιτινγκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Τι ισχύει για Σάντος

Ελλάδα

|

Category image

Πάφος: Τα πακέτα για τα εντός έδρας ματς του Champions League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η βαθμολογία του Champions League μετά την πρώτη αγωνιστική της League Phase

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Αργυρός αξίωσε 100.000 ευρώ από την Εθνική για το γλέντι!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Μήνυμα Κετσπάγια: «Ο ιστορικός φοίνικας θα αναγεννηθεί και θα πετάξει πάλι δυνατός»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ρεκόρ τερμάτων σε πρεμιέρα Champions League - 67 γκολ σε 18 ματς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ένωση Νέων «ΤΡΑΣΤ»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Μεγάλος σεβασμός στον κόσμο της Ανόρθωσης!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δεν επιβεβαιώνει η Ομόνοια για συμφωνία!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη