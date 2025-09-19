Στον δρόμο που άνοιξε ο Άιτινγκ

Για τους πράσινους ακολουθούν άλλοι δύο αγώνες στο πρωτάθλημα, προτού αρχίσουν την προσπάθειά τους στη League Phase του Conference League. Πλέον στην ακίδα έχει μπει η ΑΕΛ, την οποία η ομάδα της Λευκωσίας θα φιλοξενήσει στο ΓΣΠ (22/09) την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε και θα επιδιωχθεί να γίνει το τρία στα τρία στα εντός έδρας παιχνίδια. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει την Κυριακή, 28 του μήνα, η έξοδος στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» όπου η Ομόνοια θα κυνηγήσει να πάρει το πρώτο διπλό στη χρονιά. Έπειτα στο ημερολόγιο είναι σημειωμένο, για τις 2 Οκτωβρίου, το εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στη Μάιντς.