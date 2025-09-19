Ο Χάαλαντ έφτασε τα 50 γκολ στο Champions League, πριν το... καταλάβει

Σκοράρει το ένα γκολ, μετά το άλλο, γράφοντας ιστορία! Στο Champions League έφτασε τα 50 τέρματα, πριν το πάρει... χαμπάρι και «διέλυσε» το ρεκόρ του Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, για μία πρωτιά, που σίγουρα θα κάνει πολύ καιρό για να αλλάξει!

Όταν ακούμε το όνομα: Έρλινγκ Χάαλαντ, το πρώτο πράγματα, που μας έρχεται στο μυαλό είναι τα γκολ.

Κι όχι άδικα, καθώς ο Νορβηγός φορ «συνδέεται» με τα αντίπαλα δίχτυα, με χαριστική ευκολία.

Ωστόσο, φαίνεται ότι στο Champions League το... παρακάνει! Στην 1η αγωνιστική της League Phase και πάλι είδε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

Μάλιστα, ήταν ο ποδοσφαιριστής, που μπόρεσε να... ξεκολλήσει τη Μάντσεστερ Σίτι από το... μηδέν κόντρα στη Νάπολι (18/09, 2-0).

Μετά από μία φανταστική έμπνευση του Φιλ Φόντεν, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, με μία ψιλοκρεμαστή κεφαλιά έκανε το 1-0 στο 56ο λεπτό.

Κάπως έτσι, έφτασε τα 50 γκολ καριέρας στο Champions League! Αυτός ο αριθμός, προφανώς και είναι μεγάλος, αλλά υπάρχουν ποδοσφαιριστές, με πολύ καλύτερα στατιστικά.

Ωστόσο, αυτό που «ζαλίζει» έχει να κάνει με τους αγώνες, που χρειάστηκε για να φτάσει τον «μαγικό» αριθμό 50.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ «διέλυσε» τον ανταγωνισμό, καθώς τα κατάφερε σε 49 ματς! Κι όμως, στο Champions League μετράει περισσότερα γκολ, παρά αγώνες!

Όπως καταλαβαίνει κανείς έγινε ο ποδοσφαιριστής, που φτάνει αυτόν τον αριθμό τερμάτων, έχοντας τις λιγότερες αναμετρήσεις στο «βιογραφικό» του!

Ποιον «ξεπέρασε»; Έναν πρώην «θρύλο» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ «μάτωνε» τα αντίπαλα δίχτυα τις προηγούμενες δεκαετίες.

Μέσα σε όλα του τα κατορθώματα, μπόρεσε να φτάσει τα 50 γκολ στο Champions League σε 62 ματς.

Παρ’ όλα αυτά, ο Έρλινγκ Χάαλαντ τα... έκανε όλα, πολύ πιο γρήγορα...

Erling Haaland is not human...he's just hit 50 Champions League goals in 13 GAMES FEWER than previous record-holder, Ruud Van Nistelrooy 🤯🤖



Someone needs to study him immediately 😳 pic.twitter.com/v7jsldYHNW — OneFootball (@OneFootball) September 18, 2025

ENGLAND365.GR