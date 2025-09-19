ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Bundesliga, 4η αγωνιστική: Μάχες με φόντο την κορυφή και την σταθερότητα

Bundesliga, 4η αγωνιστική: Μάχες με φόντο την κορυφή και την σταθερότητα

Η φορμαρισμένη Ζανκτ Πάουλι ανοίγει την αυλαία της 4ης στροφής της Bundesliga, με την Μπάγερν να δοκιμάζεται στην έδρα της Χόφενχαϊμ και τη Βόλφσμπουργκ να φιλοξενείται από την Ντόρτμουντ.

Η δράση της 4ης αγωνιστικής στην Bundesliga ξεκινάει με τη Στουτγκάρδη να φιλοξενεί τη Ζανκτ Πάουλι. Οι «Σουηβοί» έχουν ξεκινήσει υποτονικά, με μόλις μία νίκη σε τρεις αγώνες, ενώ απέναντί τους θα βρουν μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος, τη Ζανκτ Πάουλι, που με δύο νίκες και μία ισοπαλία φιγουράρει στην 4η θέση της βαθμολογίας!

Το Σάββατο η πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου, η οποία προέρχεται από μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα του Champions League επί της Τσέλσι, καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της πάντα επικίνδυνης Χόφενχαϊμ (16:30), ενώ η Λειψία υποδέχεται την Κολωνία, που –όπως και η Ζανκτ Πάουλι– έχει συγκεντρώσει 7 βαθμούς και δείχνει έτοιμη να βάλει δύσκολα σε κάθε αντίπαλο.

Η «καυτή» Άιντραχτ Φρανκφούρτης φιλοξενεί την Ουνιόν Βερολίνου στο πρώτο ματς της Κυριακής, ενώ λίγο αργότερα η Λεβερκούζεν, που δείχνει σημάδια ανάκαμψης μετά την αποχώρηση του Τεν Χαγκ και με τον Χιούλμαντ στον πάγκο, υποδέχεται τη Γκλάντμπαχ, η οποία αλλάζει σελίδα με τον Πολάνσκι στον πάγκο μετά την έξοδο του Σεοάνε.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το ντέρμπι της αγωνιστικής Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ. Δύο ομάδες με ξεκάθαρα επιθετική φιλοσοφία και με τον Κουλιεράκη να καλείται να σταματήσει έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς στη Γερμανία και δεδομένα τον πιο επιδραστικό παίκτη της Ντόρτμουντ, Γκιρασί.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (19/09)

Στουτγκάρδη-Ζανκτ Πάουλι (21:30)

Σάββατο (20/09)

Βέρντερ Βρέμης-Φράιμπουργκ (16:30)

Άουγκσμπουργκ-Μάιντς (16:30)

Χόφενχαϊμ-Μπάγερν Μονάχου (16:30)

Αμβούργο-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Λειψία-Κολωνία (19:30)

Κυριακή (21/09)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Λεβερκούζεν-Γκλάντμπαχ (18:30)

Ντόρτμουντ-Βόλφσμπουργκ (20:30)

Το πρόγραμμα της επομενης (5ης) αγωνιστικής

Παρασκευή (26/09)

Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης (21:30)

Σάββατο (27/09)

Μάιντς – Ντόρτμουντ (16:30)

Βόλφσμπουργκ – Λειψία (16:30)

Ζανκτ Πάουλι – Λεβερκούζεν (16:30)

Χάιντενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ (16:30)

Γκλάντμπαχ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (19:30)

Κυριακή (28/09)

Φράιμπουργκ – Χόφενχαϊμ (16:30)

Κολωνία – Στουτγκάρδη (18:30)

Ουνιόν Βερολίνου – Αμβούργο (20:30)

