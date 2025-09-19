ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάφος: Τα πακέτα για τα εντός έδρας ματς του Champions League

Ανακοίνωση από τη Πάφο - Δείτε αναλυτικά τις τιμές των εισιτηρίων για τα εντός έδρας παιχνίδια του Champions League

Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει ότι από σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 11:00, ξεκινά η προπώληση των πακέτων εισιτηρίων για τους τέσσερις εντός έδρας αγώνες του UEFA Champions League.

Τα πακέτα εισιτηρίων περιλαμβάνουν τους ακόλουθους αγώνες:

MD2 | Vs FC Bayern Munich | 30/09/25 | Στάδιο Αλφαμέγα | 22:00

MD4 | Vs Villareal CF | 05/11/25 | Στάδιο Αλφαμέγα | 19:45

MD5 | Vs AS Monaco | 26/11/25 | Στάδιο Αλφαμέγα | 19:45

MD8 | Vs SK Slavia Praha| 28/01/26 | Στάδιο Αλφαμέγα | 22:00

Διάθεση Πακέτων:

– Διαδικτυακά στο http://tickets.pafosfc.com.cy

– Στο KINGS AVENUE MALL – BLUE STORE ΠΑΦΟΣ FC Δευτέρα με Σάββατο 10:00 με 20:00, Κυριακή 11:00 με 19:00. (τηλ. 94055036)

Τιμές Πακέτων:

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ:

– Από 19 Σεπτεμβρίου μέχρι της 20 Σεπτεμβρίου (15:00)  οι κάτοχοι Καρτών Διαρκείας 2025/26 θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν με προτεραιότητα θέση στη Δυτική κερκίδα.

– Το σύστημα έκδοσης εισιτηρίων θα αναγνωρίσει τους δικαιούχους από τον αριθμό της Κάρτας Φιλάθλου.

– Παράλληλα, η προπώληση εισιτηρίων στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ και ΝΟΤΙΑ κερκίδα είναι ελεύθερη για όλο το φίλαθλο κοινό.

– Διευκρινίζουμε ότι οι κάτοχοι διαρκείας έχουν δικαίωμα αγοράς εισιτήριων σε όλες τις κερκίδες με την ειδική τιμή, καθ’ όλη την διάρκεια της προπώλησης.

-Ισχύει αυστηρά η ταξιθεσία.

 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Κατά την online αγορά, επιλέξτε την επιλογή ΠΑΙΔΙΚΟ, διαλέξτε τη θέση σας και προσθέστε την στο καλάθι.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στο καλάθι και καταχωρείστε τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης), αποθηκεύστε και προχωρήστε στην πληρωμή.

 

Πληροφορίες για τα μεμονωμένα εισιτήρια θα ανακοινώνονται ξεχωριστά πριν από κάθε αγώνα.

 

Ενημερώνουμε το φίλαθλο κοινό ότι συγκεκριμένος αριθμός εισιτηρίων δίνεται στην διοργανώτρια αρχή (UEFA) και ανάλογα τις διάθεσης τους ενδέχεται να επιστρέφονται στην ΠΑΦΟΣ FC, η οποία θα τα διαθέτει ξανά σε πώληση μέσω μεμονωμένων εισιτηρίων.

 

Για εισιτήρια ΑΜΕΑ, θα πρέπει να αποστείλετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, φωτογραφία της ταυτότητας και της κάρτας ΑΜΕΑ) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟ μέσω email στο: club@pafosfc.com.cy

Κρατήσεις θα γίνονται αποδεκτές μέχρι την Τετάρτη 24/09 στις 15:00 ή μέχρι να συμπληρωθούν οι διαθέσιμες θέσεις.

