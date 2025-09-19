ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Παναθηναϊκός: Τι ισχύει για Σάντος

Το SDNA γράφει για την περίπτωση του Φερνάντο Σάντος και την δεδομένη επιθυμία του 70χρονου τεχνικού να επιστρέψει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός που δεν τον αφήνει ασυγκίνητο και οι επαφές με την Αλ Αχλί!

Ο Φερνάντο Σάντος μετά την πρόσφατη θητεία του με την εθνική ομάδα του Αζερμπαϊτζάν δέχθηκε πρόταση από την Αλ Αχλί, δίχως όμως να υπάρξει συμφωνία. Οι Αιγύπτιοι υποστηρίζουν πως τούτου συνέβη διότι, ο 70χρονος προπονητής επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα και δείχνει διατεθειμένος να περιμένει τον Παναθηναϊκό, κάτι που αναπαράγουν και τα πορτογαλικά μέσα.

Οι πληροφορίες του SDNA από το περιβάλλον του πολύπειρου τεχνικού αναφέρουν πως πράγματι υπήρξαν διαπραγματεύσεις μεταξύ Σάντος και Αλ Αχλί, ενώ παράλληλα έχει δεχθεί κρούσεις και από άλλους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην καρδιά του άλλοτε τεχνικού των ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.

Ο Σάντος εξακολουθεί να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα τεκταινόμενα στην Ελλάδα γνωρίζοντας όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ασφαλώς μια ενδεχόμενη πρόκληση από πλευράς Παναθηναϊκού δεν θα άφηνε ασυγκίνητο τον προπονητή που οδήγησε την εθνική μέχρι τα προημιτελικά του Euro 2012, αλλά και στους «16» του Μουντιάλ της Βραζιλίας (2014).

Βασικός στόχος για τους «πράσινους» αποτελεί ο Σεργκέι Ρεμπρόφ, ενώ στη σχετική λίστα συμπεριλαμβάνονται προπονητές με προϋπηρεσία σε Bundesliga, Ισπανία και Πορτογαλία. Το βαρύ βιογραφικό του Φερνάντο Σάντος, σε συνδυασμό με το γεγονός πως τελευταίος είναι ελεύθερος θα ευνοούσαν την μεγάλη επιστροφή, ωστόσο από πλευρά «Τριφυλλιού» δεν προκύπτει επισήμως κάτι χειροπιαστό. Το βέβαιο είναι πως 11 χρόνια μακριά από την Ελλάδα φαντάζουν πολλά για τον «Engenheiro».

