Κύπελλο Coca Cola: Τα ζευγάρια της πρώτης φάσης

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλλου Coca Cola.

Δείτε τα ζευγάρια που προέκυψαν έπειτα από την κλήρωση όπου συμμετείχαν 25 ομάδες:

ΜΕΑΠ - Απόλλων

Εθνικός Λατσιών - ΑΕΛ

Ομόνοια Αρ. - Αγία Νάπα

Άρης - Ομόνοια 29Μ

ΑΣΙΛ - Ολυμπιακός

Ακρίτας - Δόξα

ΕΝΠ - Χαλκάνορας

Freedom24 Krasava ΕΝΥ - Νέα Σαλαμίνα

Καρμιώτισσα - Ανόρθωση

ΑΠΟΕΛ - ΑΕΖ

Σπάρτακος - Εθνικός Άχνας 

Αχυρώνας/Ονήσιλος - ΑΠΕΑ 

**Ο Διγενής Μόρφου περνά στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα

Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν 25 συνολικά ομάδες, από την Α' και Β' Κατηγορία και οι αγώνες σε αυτή τη φάση θα είναι μονοί.

Από την Α' Κατηγορία περνούν στην επόμενη φάση χωρίς αγώνα βάσει Προκήρυξης η Πάφος FC, η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ομόνοια Λευκωσία

Η διεξαγωγή των αγώνων της Α' φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola έχει προγραμματιστεί να αρχίσει την 1η Οκτωβρίου.

 

