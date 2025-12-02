Ορισμοί διαιτητών για τους αγώνες Κυπέλλου
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε τους διαιτητές, τους βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola Α’, Β’ Κατηγορίας που θα διεξαχθούν ως ακολούθως:
Τετάρτη, 03.12.2025 / 17:00
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
Στάδιο: «Αμμόχωστος – Επιστροφή»
Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος
VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος
Τετάρτη, 03.12.2025 / 19:00
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Στάδιο : «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας