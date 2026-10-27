Πολλά που προβληματίζουν, ακόμη περισσότερα που διορθώνονται

Στραβό, κακό κι ανάποδο ήταν το βράδυ της Δευτέρας (26/10) για την Ομόνοια στην «Αρένα». Η ήττα (0-2) από την ΑΕΚ είναι σημαντικό πισωγύρισμα για την ομάδα της πρωτεύουσας ως προς την προσπάθεια που γίνεται για αναρρίχηση στην κορυφή, ενώ παράλληλα είναι ισχυρό πλήγμα στην ψυχολογία του συνόλου.

Κι αν για την ήττα από την Μπενφίκα υπάρχει η δικαιολογία του... μεγαθηρίου, υπάρχει και η... εκτός προγράμματος ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, μόλις τέσσερις μέρες νωρίτερα. Τρία παιχνίδια, 8 γκολ παθητικό και 3 ενεργητικό είναι σαφώς αριθμοί που φανερώνουν πως οι πράσινοι δεν βρίσκονται σε καλό φεγγάρι. Το ευτύχημα βέβαια, είναι πως έδειξε πως μπορεί να παίξει καλύτερα και προς αυτή την κατεύθυνση αρχίζει από σήμερα να δουλεύει η τεχνική ηγεσία.

Η εικόνα κόντρα στην ΑΕΚ ίσως να μπορεί να χωριστεί σε τρία μέρη. Στη δυστοκία, την αμυντική αδράνεια και τη νευρικότητα των παικτών στο δεύτερο ημίχρονο. Απόδειξη πως υπήρχε άγχος από τη θέληση να μην χάσει. Αυτή όμως δεν κλειδώνει θετικά αποτελέσματα, αντίθετα παρατηρήθηκαν λανθασμένες μεταβιβάσεις που στοίχησαν, ειδικά στο επιθετικό μέρος. Απ' εκεί και πέρα, ο κόσμος του «τριφυλλιού» ακόμη... απορεί πως οι Ντιονί, Μοντνόρ και Εβάντρο έχασαν τέσσερις κλασσικές ευκαιρίες. Οι δύο μάλιστα, στο πρώτο 10λεπτο. Πρόκειται για φάσεις που αφ' ενός αν κατέληγαν στην εστία ίσως το παιχνίδι να είχε διαφορετική κατάληξη και αφετέρου πληγώνουν την ψυχολογία και των δύο.

Όσον αφορά στην αμυντική αστάθεια, είναι ένα... φαινόμενο που δεν παρατηρείται στην Ομόνοια του Μπεργκ. Η απουσία του Κουλιμπαλί δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία καθώς η ομάδα της πρωτεύουσας που έχει πρωταγωνιστικούς στόχους σε Κύπρο και Ευρώπη, καλείται να έχει ένα γεμάτο ρόστερ που θα μπορεί να καλύψει τους βασικούς ποδοσφαιριστές.

Η Ομόνοια λοιπόν βλέπει την επόμενη μέρα με μοναδικό στόχο να βελτιωθεί σε όλους τους τομείς. Τέλος, αναμένεται ενημέρωση για την κατάσταση του Νεγκό ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού.