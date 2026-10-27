Τα χαμόγελα αισιοδοξίας και πίστης στις δυνατότητες της ομάδας είναι διάχυτα στον Άρη μετά την επικράτηση επί της ΑΕΛ. Γιατί ήταν ένα αποτέλεσμα με το οποίο απέδειξε πως μπορεί για πολύ περισσότερα, απλώς κάποια πράγματα δεν του βγήκαν στα προηγούμενα παιχνίδια, στα οποία μπορεί να είχε και καλύτερη εικόνα. Η ουσία έχει σημασία για το συγκρότημα του Ράτζκοφ, με αποτέλεσμα να πετύχει μία νίκη, με την οποία έστειλε το... μήνυμά του και κρατήθηκε στα άνω διαζώματα.

Με τον Νίκολιτς και Χαραλάμπους στο κέντρο να τρέχουν ασταμάτητα και να γίνονται μπελάς για τις αντίπαλες άμυνες και τον Εφαγκέ να είναι «εκτελεστής», ο Άρης γίνεται πιο ελκυστικός. Ο τελευταίος πέτυχε το 6ο του γκολ σε εφτά παιχνίδια και σίγουρα είναι μία ευχάριστη νότα για την «Ελαφρά Ταξιαρχία». Αφού χαλαρώσει για λίγο, θα ξεκινήσει προετοιμασία για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Ανόρθωση (01/11, 18:00), που θα ψάξει, για πρώτη φορά φέτος, δεύτερη σερί νίκη.