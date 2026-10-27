Χρυσή Μπάλα 2026: Στην 5η θέση ο Λιονέλ Μέσι – Αυτή είναι η κατάταξη της τελικής δεκάδας

Η τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας του 2026 βρίσκεται στο επίκεντρο του ποδοσφαιρικού ενδιαφέροντος, με τον Χάρι Κέιν να κατακτά το τρόπαιο για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που συμπεριλήφθηκαν στην πρώτη δεκάδα βρίσκεται και ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος κατέλαβε την 5η θέση στη φετινή ψηφοφορία.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στον θεσμό, παραμένει ο πολυνίκης της Χρυσής Μπάλας, έχοντας κατακτήσει το βραβείο οκτώ φορές στην καριέρα του.

Η τελευταία του κατάκτηση σημειώθηκε το 2023, όταν πρόσθεσε την όγδοη Χρυσή Μπάλα στη συλλογή του, διευρύνοντας το προβάδισμά του στην ιστορική λίστα των νικητών.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα

Χάρι Κέιν Κίλιαν Εμπαπέ Λαμίν Γιαμάλ Ρόδρι Λιονέλ Μέσι Κβίτσα Κβαρατσκέλια Ουσμάν Ντεμπελέ Ερλινγκ Χάλαντ Μάικλ Ολίσε Φαμπιάν Ρουίθ

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