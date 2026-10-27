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Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου ο Χάρι Κέιν!

ΓΗΠΕΔΟ

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Δικαιωματικά αναδείχθηκε κορυφαίος της σεζόν ο σπουδαίος Άγγλος επιθετικός της Μπάγερν!

Στον Χάρι Κέιν η Χρυσή Μπάλα 2026!

Ο σπουδαίος Άγγλος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου αναδείχθηκε μέσα από την ψηφοφορία του France Football κορυφαίος ποδοσφαιριστής της περασμένης σεζόν (2025/26) κερδίζοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του τη μεγαλύτερη ατομική διάκριση στον χώρο του ποδοσφαίρου!

Ο Κέιν, ο οποίος είχε μία «τρομακτική» σεζόν σκοράροντας συνολικά 73 γκολ (61 με την Μπάγερν, 12 με την Εθνική Αγγλίας) σε 65 αγώνες, έγινε ο πρώτος Άγγλος που κατακτά τη Χρυσή Μπάλα μετά τον Μάικλ Όουεν το 2001 και ο πέμπτος συνολικά, καθώς είχαν προηγηθεί οι Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, Σερ Μπόμπι Τσάρλτον και Κέβιν Κίγκαν.

Επίσης έγινε ο πρώτος παίκτης της Μπάγερν που αναδεικνύεται κορυφαίος του κόσμου μετά από 45 χρόνια και τον Καρλ-Χάινς Ρουμενίγκε (1981).

Σημειώνεται πως τα 73 του γκολ στη σεζόν αποτελούν τη δεύτερη κορυφαία επίδοση από το 2000 κι έπειτα, πίσω μόνο από τα 82 του Μέσι (σε 69 αγώνες με Μπαρτσελόνα και Αργεντινή) την περίοδο 2011/12.

 

Ο Κέιν αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Bundesliga, πρώτος σκόρερ στο Κύπελλο Γερμανίας και δεύτερος σκόρερ στο Champions League πίσω μόνο από τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος, μαζί με τον Γιαμάλ (που αναδείχθηκε για τρίτη σερί χρονιά κορυφαίο ταλέντο) ήταν οι κυριότεροι ανταγωνιστές του για τη Χρυσή Μπάλα.

Σημειώνεται πως στην τελετή που έλαβε χώρα στο London Palladium, ο Κέιν παρέλαβε νωρίτερα και το βραβείο του κορυφαίου επιθετικού της σεζόν, που ήταν το μοναδικό βραβείο της βραδιάς για το οποίο δεν έγινε ψηφοφορία, καθώς απονεμήθηκε με κριτήριο τα περισσότερα γκολ. Δείτε όλες τις βραβεύσεις ΕΔΩ.

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