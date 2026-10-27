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Χάρι Κέιν: «Δεν έχω λόγια – Ευτυχώς έχω τη λίστα μαζί μου για να ευχαριστήσω όσους θέλω»

ΓΗΠΕΔΟ

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Διαβάστε αναλυτικά τις δηλώσεις του

Ο Χάρι Κέιν είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου για τo 2026.

Ο Άγγλος επιθετικός κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα για πρώτη φορά και έγινε ο 48ος διαφορετικός νικητής του βραβείου “Καλύτερος Ποδοσφαιριστής”.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χάρι Κέιν:

Η αρχική του τοποθέτηση: «Δεν έχω λόγια. Ευτυχώς έχω τη λίστα μου μαζί. Ευχαριστώ το France Football για αυτή την υπέροχη τελετή Χρυσής Μπάλας. Το να είμαι εδώ στο Λονδίνο το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό. Έμοιαζε με καλό οιωνό για μένα και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όποιον με ψήφισε, φαντάζομαι ήταν δύσκολο φέτος, κάποιοι από τους πιο εκπληκτικούς παίκτες που ήμουν αντίπαλος, κάποιοι συμπαίκτες, και κάποιοι παίκτες παγκόσμιας κλάσης είναι εδώ σήμερα».

Για τους συμπαίκτες του και τον Κομπανί: «Το πως με βοηθάτε, το πως ανταγωνιζόμαστε κάθε εβδομάδα στην προπόνηση, με έχει κάνει καλύτερο παίκτη, με κάνει να θέλω να βελτιώνομαι. Στον Βίνι (Κομπανί), νομίζω ότι είναι στο σπίτι ή ακόμα στο νοσοκομείο, σου εύχομαι ταχεία ανάρρωση και ελπίζω αυτό να σου έδωσε λίγη ενέργεια».

Για την πρώην ομάδα του, Τότεναμ: «Θέλω να πω ευχαριστώ στην Τότεναμ. Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς αυτούς. ‘Ημουν εκεί από όταν ήμουν 11 και ο σύλλογος και οι προπονητές με βοήθησαν να ζήσω τα όνειρά μου και όλες αυτές τις αναμνήσεις, όλα αυτά τα πάνω – κάτω με οδήγησαν εδώ που είμαι σήμερα».

Για την Μπάγερν και την Εθνική Αγγλίας: «Είναι τιμή να παίζεις για την Μπάγερν. Το να σας εκπροσοπώ είναι πραγματικό προνόμιο και είμαι χαρούμενος που φέρνω αυτό το τρόπαιο πίσω στο Μόναχο. Σε όλους τους συμπαίκτες μου στην Εθνική Ομάδα, ο Μπουκάγιο ήταν εδώ απόψε εκπροσοπώντας την Αγγλία. Είχαμε μία εξαιρετική χρονιά. Δεν ήταν τέλεια, αλλά είχαμε πολλές καλές στιγμές. Χτίσαμε εξαιρετικό δεσμό, μεγάλη συλλογικότητα, το πως προπονούμασταν το πως παίζαμε, η παρέα στο ξενοδοχείο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήταν πραγμματικά τιμή μου να είμαι αρχηγός σας, να σας καθοδηγώ, με κάνει πολύ περήφανο. Αυτό είναι για όλους εμάς».

Για τη γυναίκα του: «Η γυναίκα μου η Κέιτ, ο καλύτερός μου φίλος. Είσαι ο μεγαλύτερός μου υποστηρικτής. Το κάναμε. Πάντα θέλεις το καλύτερο από μένα. Θυσίασες τον εαυτό σου για να με βοηθήσεις να καταφέρω τα όνειρά μου. Δεν θα ήταν πιθανό χωρίς εσένα».

sport24.gr

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