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Ποιος θα βάλει τα χέρια στο τρόπαιο

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Ποιος θα βάλει τα χέρια στο τρόπαιο

Απόλλωνας και Πάφος FC αναμετρώνται, απόψε στις 19:00 στο ΓΣΠ

Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, Απόλλωνας και Πάφος FC αναμετρώνται, απόψε στις 19:00 στο ΓΣΠ, με έπαθλο τον τίτλο, στον τελικό του Κυπέλλου Coca-Cola. Οι δυο ομάδες συνθέτουν το 46ο διαφορετικό ζευγάρι που θα αναμετρηθεί στο τελευταίο παιχνίδι της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης του κυπριακού πρωταθλήματος.

Η παφιακή ομάδα θα αγωνιστεί για τρίτη συνεχόμενη –και γενικότερα – φορά στην ιστορία της, διεκδικώντας να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιό της στον θεσμό, μετά από αυτό που είχε πάρει το 2024, κερδίζοντας στον τελικό με 3-0 την Ομόνοια. Πέρσι, είχε χάσει στη διαδικασία των πέναλτι από την ΑΕΚ, με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι (σ.σ. 0-0 η κανονική διάρκεια και τα πέναλτι).

Από την άλλη, το συγκρότημα της Λεμεσού θα συμμετάσχει για 18η φορά στον τελικό, κυνηγώντας να γίνει η δέκατη ομάδα που θα φθάσει σε διψήφιο αριθμό κατακτήσεων, μετρώντας μέχρις στιγμής εννέα τίτλους. Πολυνίκης του θεσμού είναι ο ΑΠΟΕΛ, έχοντας πάρει 21 τρόπαια, ενώ ακολουθεί με 16 κατακτήσεις η Ομόνοια και η Ανόρθωση με 11.

Oι γαλάζιοι επιστρέφουν σε τελικό μετά από οκτώ χρόνια και θέλουν να πάρουν το πρώτο τρόπαιο μετά από εννέα. Είχαν πάρει τελευταία φορά το τρόπαιο το 2017, κερδίζοντας στον τελικό με 1-0 τον ΑΠΟΕΛ. Κόντρα στους γαλαζοκιτρίνους είχαν πανηγυρίσει και τα τρόπαια το 1986 (2-0) και το 2010 (2-1). Τον πρώτο τίτλο τον είχαν σηκώσει το 1966 κερδίζοντας με 4-2 τη Νέα Σαλαμίνα, ενώ την επόμενη χρονιά νίκησαν στον τελικό την Αλκή με 1-0. Το 1992 νίκησε στον τελικό με 1-0 την Ομόνοια, απέναντι στην οποία είχε πάρει και τον τίτλο του 2016 (2-1). Το 2001 επικράτησε 1-0 της Νέας Σαλαμίνας, ενώ το 2013 βγήκε νικητής στην παράταση απέναντι στη συμπολίτισσα ΑΕΛ με 2-1 (0-0 η κανονική διάρκεια). Έχασαν τον τίτλο τις χρονιές 1965 (Ομόνοια 5-1), 1982 (Ομόνοια 2-2, 4-1), 1987 (ΑΕΛ 1-0), 1993 (ΑΠΟΕΛ 4-1), 1995 (ΑΠΟΕΛ 4-2), 1998 (Ανόρθωση 3-1), 2011 (Ομόνοια 1-1, 4-3 πέν.) και 2018 (ΑΕΚ 2-1).

Μία αναβαθμίζει το ευρωπαϊκό εισιτήριο

Τόσο ο Απόλλωνας, όσο και η Πάφος FC, έχουν εξασφαλισμένη τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχοντας πάρει την 3η και 4η θέση αντίστοιχα και όποια από τις δυο κατακτήσει απόψε το κύπελλο, τότε θα αναβαθμίσει και το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Συγκεκριμένα, η ομάδα που θα σηκώσει την κούπα θα αρχίσει την πορεία της από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ η άλλη θα παραμείνει στο Conference League, αρχίζοντας από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το διαιτητικό τιμ

Όπως ανακοινώθηκε στη συνέντευξη Τύπου της περασμένης Τετάρτης από τον πρόεδρο της ΚΟΠ, Χάρη Λοϊζίδη, διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα. Ο διεθνής διαιτητής από το 2014, ο οποίος είναι κατηγορίας UEFA Elite, θα έχει βοηθούς τους Στέφανο Αλάσιο και Τζιουζέπε Μπελότι. Τέταρτος ορίστηκε ο Μάριος Χριστοφόρου, ενώ στο VAR θα είναι ο Βαλέριο Μαρίνι και AVAR ο Ανδρέα Τεχράνυ. Χρέη παρατηρητή θα εκτελεί η Σοφία Καραγιώργη.

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