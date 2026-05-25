Συνέντευξη Τύπου και διαπιστεύσεις τελικού Κυπέλλου Coca - Cola

Απόλλων Λεμεσού και Πάφος F.C. θα διεκδικήσουν το τρόπαιο του Κυπέλλου Coca – Cola την ερχόμενη Παρασκευή 29 Μαΐου στο ΓΣΠ.

Ο τελικός θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από τον ΑΛΦΑ.

Η συνέντευξη τύπου για τον τελικό του Κυπέλλου, στην παρουσία του Προέδρου της ΚΟΠ Χάρη Λοϊζίδη, των Προέδρων, των προπονητών και ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαΐου και ώρα 16:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ.

Διαπιστεύσεις ΜΜΕ

Η παράδοση των διαπιστεύσεων για τους εκπρόσωπους των ΜΜΕ που θα καλύψουν δημοσιογραφικά τον αγώνα και έχουν εγκριθεί για διαπίστευση, θα γίνει πριν τη Συνέντευξη Τύπου του τελικού καθώς και την ημέρα του αγώνα, από τις 17:00 μέχρι και την ώρα έναρξης.