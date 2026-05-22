Μπαρτζώκας: «Έχω περάσει δύσκολες στιγμές στο Telekom Center, σήμερα ήταν διαφορετικά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε ικανοποιημένος στη συνέντευξη Τύπου μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό της EuroLeague, τονίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το πρώτο βήμα, αλλά έχουν ακόμη μία δουλειά να τελειώσουν την Κυριακή.

Ο προπονητής των Πειραιωτών συνεχάρη τους παίκτες του και τον κόσμο για την εμφάνιση, στάθηκε στη συμπαγή άμυνα απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του έλεγξε τα συναισθήματά της σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία των ρόλων μέσα στην ομάδα, τονίζοντας πως στον Ολυμπιακό όλοι βάζουν το «εγώ» τους κάτω από το σύνολο, ενώ μίλησε για τον Γουόκαπ, τον Φουρνιέ, την ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens και τον τελικό που ακολουθεί.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Φυσικά θέλω να συγχαρώ τους παίκτες και τους φιλάθλους μας για αυτή την εμφάνιση. Ήταν το πρώτο βήμα, ήταν σημαντικό να παίξουμε μαζί, σαν ομάδα. Το είχαμε πει ότι από την αρχή πρέπει να παίξουμε καλή άμυνα απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα. Ήμασταν συμπαγείς σε όλο το ματς αμυντικά και ελέγξαμε τα συναισθήματά μας, αν και υπερβάλαμε σε κάποια σημεία. Όταν γυρίσαμε την μπάλα, βρήκαμε καλύτερα σουτ και εκμεταλλευτήκαμε τους ψηλούς μας, αποδώσαμε καλύτερα. Ανυπομονούμε για τον τελικό της Κυριακής».

Ερωτηθείς για την επιδραστικότητα του Γουόρντ απάντησε: «Κάθε ομάδα χτίζει την αυτοπεποίθησή της όλη τη σεζόν. Όταν ο ένας παίκτης βασίζεται στον άλλο και όταν κάνουμε καλές προπονήσεις, όπως τις τελευταίες 15-20 μέρες, με τους παίκτες τόσο συγκεντρωμένους και έτοιμους να ανταποκριθούν στους ρόλους τους, τότε είναι φυσιολογικό. Είναι σημαντικό οι παίκτες να νιώθουν άνετα στο ρόλο τους. Σε αυτή την ομάδα ο καθένας βάζει το εγώ του κάτω από την ομάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας».

Για τον Γουόκαπ ανέφερε: «Ο Τόμας δίνει τον τόνο σε όλη την άμυνα, όταν τον βλέπεις να θυσιάζει τα πάντα για να σταματήσει τον παίκτη του, αυτό δίνει τον τόνο και στους υπόλοιπους. Δεν μπορώ όμως να ξεχωρίσω μόνο αυτόν, όλη μας η άμυνα ήταν συμπαγής σε όλο το 40λεπτο. Σχεδόν όλα τα σουτ της Φενέρ ήταν υπό πίεση, είχαν και πολλά airball. Όταν σταματάς τον αντίπαλο, κερδίζεις σε αυτοπεποίθηση. Είχαμε κάποιες υπερβολές στην επίθεση και δεν διαβάσαμε καλά κάποια πράγματα στην άμυνα αλλαγών, αλλά στο δεύτερο μέρος προσαρμοστήκαμε καλύτερα και είχαμε απαντήσεις σε ό,τι έγινε στο γήπεδο σήμερα».

Αναφορικά με το αν θεωρεί σημαντική την είσοδο στο ματς και στο δεύτερο ημίχρονο τόνισε: «Πάντα όταν ξεκινάς στο τρίτο δεκάλεπτο και ο αντίπαλος έχει μειώσει από το -20 στο -9, είναι πολύ σημαντικό. Ξαναπήγαμε το ματς κοντά στους 20 άμεσα και αυτό την όποια πίεση την έδιωξε από το μυαλό μας. Η Φενέρ με το ταλέντο της μπόρεσε να επιστρέψει με το ταλέντο που έχει, αλλά νομίζω πως γενικά πρέπει να περάσεις από πολλές δοκιμασίες ώστε να κερδίσεις τέτοια ματς. Πρέπει να είσαι συμπαγής, να έχεις το μυαλό στο κεφάλι σου και να μην έχεις τη μύτη ψηλά. Πρέπει να είσαι ταπεινός».

Για τον τελικό ανέφερε: «Δεν ξέρουμε ακόμη ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Θέλουμε να επιβάλουμε το παιχνίδι μας αν μπορούμε και να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες για τον τίτλο. Έχουμε μια μέρα να προετοιμαστούμε».

Ερωτηθείς για το ποιο μπάσκετ τον ικανοποιεί περισσότερο απάντησε: «Το μπάσκετ που κερδίζει. Δεν με νοιάζει με ποιο μπάσκετ, αν κερδίζουμε είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό».

Σε ερώτηση Γάλλου δημοσιογράφου για τον Φουρνιέ και την παρουσία του απάντησε: «Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Έβαν παίζει πάντα με την καρδιά του, σε όλες τις ομάδες του. Έχει αποκτήσει έναν δεσμό με τους φιλάθλους, με την ομάδα, κάποιες φορές παίρνει τρελές αποφάσεις, αλλά αυτός είναι ο Εβάν, με την προσωπικότητά του και τον τρόπο που πανηγυρίζει όταν κερδίζουμε».

Για το πώς νιώθει που έπαιξε στο Telekom Center ως γηπεδούχος με τόσο κόσμο του Ολυμπιακού: «Πέρασα δύσκολες στιγμές εδώ, κυρίως εδώ, με τις αντιδράσεις του κόσμου του Παναθηναϊκού. Σήμερα ήταν διαφορετικά, ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο Final 4, ο κόσμος μας ήταν φοβερός και μας έσπρωξε προς τη νίκη. Όταν έχεις την ευθύνη μιας ομάδας όπως ο Ολυμπιακός και με την πίεση που έχουμε, δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς με τίποτα άλλο πέρα από το γήπεδο».

Τέλος, για το αν ο φετινός Ολυμπιακός είναι η πιο ώριμη και σοφή εκδοχή του σε σχέση με τα τελευταία χρόνια είπε: «Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ φανταχτερές λέξεις. Είναι νωρίς να πούμε αν αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή του Ολυμπιακού. Πρέπει να αξιολογήσουμε την προσπάθειά μας μετά τον τελικό της Κυριακής. Είμαι χαρούμενος και ικανοποιημένος με την ομάδα, αλλά δεν θέλω να είμαι αλαζόνας».