ΑΕΚ: Στην αποστολή της Ρουμανίας βρίσκεται ο Ραζβάν Μαρίν

Ο Ραζβάν Μαρίν βρίσκεται στην αποστολή της Ρουμανίας, με τον χαφ της Ένωσης να βρίσκεται στην αποστολή της εθνικής του ομάδας, για τις επερχόμενες φιλικές αναμετρήσεις του Ιουνίου.

Μπορεί η Ρουμανία να μην κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση της παγκόσμιας γιορτής του ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ, θα πραγματοποιήσει ωστόσο δύο πολύ δυνατές φιλικές αναμετρήσεις μέσα στον Ιούνιο.

Η Ρουμανία θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Γεωργία (02/06) και την Ουαλία (06/06), με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της χώρας να ανακοινώνει την αποστολή της ομάδας.

Σε αυτή βρίσκεται και ο χαφ της ΑΕΚ, Ραζβάν Μαρίν, με τον 29χρονο να βρίσκεται μέσα στην 26άδα με σκοπό να βοηθήσει εμπράκτως στα επερχόμενα φιλικά.

Ο πρωταθλητής Ελλάδος με την Ένωση, έχει καταγράψει συνολικά 73 συμμετοχής με την εθνική του ομάδα, έχοντας σκοράρει μάλιστα και 12 φορές.

 

 

