Υπέγραψε ο Ιραόλα, απομένει η ανακοίνωση!

Η Λίβερπουλ μετά τον Αρνε Σλοτ περνά στην εποχή του Αντονι Ιραόλα, ο οποίος αποχώρησε από την Μπόρνμουθ και υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «κόκκινους», όπως αναφέρουν σχετικά αγγλικά ΜΜΕ, που διευκρινίζουν πως οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα ή αύριο.

Χθες παράγοντες της Λίβερπουλ, με επικεφαλής τον αθλητικό διευθυντή, Ρίτσαρντ Χιουζ, συναντήθηκαν με τον Βάσκο κόουτς και τον ατζέντη του για να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία, όπως και έγινε. Ο 43χρονος τεχνικός ήθελε να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να καθήσει στον πάγκο του «Ανφιλντ», στη μεγαλύτερη έως τώρα πρόκληση της καριέρας του. Οι Πάμπλο ντε λα Τόρε, Τόμι Έλφικ, Σον Κούπερ και Τομ Γουέμπερ θα είναι τα μέλη του τεχνικού επιτελείου που θα έχει μαζί του και στη νέα του ομάδα.

Ο Βάσκος κόουτς, που διαδέχθηκε τον Γκάρι Ο' Νιλ το 2023 στον πάγκο της Μπόρνμουθ, είχε κάνει σπουδαία δουλειά στους «Τσέρις», καθώς την περασμένη σεζόν τους οδήγησε στην ισοφάριση της καλύτερης θέσης της στην κορυφαία κατηγορία, την 9η, με ρεκόρ συγκομιδής 56 βαθμών στην Premier League, ενώ φέτος την οδήγησε ακόμη ψηλότερα στην 6η θέση με 57 βαθμούς και στη συμμετοχή της στους ομίλους του Europa League.

sdna.gr