Κορυφαία για 3η συνεχόμενη χρονιά η Φιλίππα Σάββα

Στην καθιερωμένη εκδήλωση με τις βραβεύσεις της ΚΟΠ, ξεχωριστή ήταν και φέτος η στιγμή της επιβράβευσης της κορυφαίας ποδοσφαιρίστριας του Πρωταθλήματος Γυναικών.

Η ανάδειξη της καλύτερης ποδοσφαιρίστριας έγινε μέσα από τη ψηφοφορία των προπονητών του Πρωταθλήματος Γυναικών και ο θεσμός καθιερώθηκε από την αγωνιστική περίοδο 2012 – 2013.

Η Φιλίππα Σάββα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε κορυφαία και παρέλαβε το έπαθλο της από τον Ανδρέα Πασιουρτίδη, βουλευτή του ΑΚΕΛ.