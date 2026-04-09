Εθνική Γυναικών: Τελική ευθεία ενόψει Μολδαβίας

Οι δύο αγώνες εντάσσονται στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Ρένος Δημητριάδης, κυνηγούμε τον καλύτερο δυνατό απολογισμό για να καλύψουμε και το χαμένο έδαφος από την ήττα της πρεμιέρας με αντίπαλο τη Ρουμανία.

Η αποστολή της Εθνικής μας θα αναχωρήσει με προορισμό τη Μολδαβία Κυριακή του Πάσχα και θα δώσει τον πρώτο της καθοριστικό αγώνα την Τρίτη 14 Απριλίου.

Το Σάββατο 18 Απριλίου θα αντιμετωπίσουμε στο Βουκουρέστι την αντίστοιχη ομάδα της Ρουμανίας, που προηγείται στον όμιλο με έξι βαθμούς σε δύο αγώνες.

Η Εθνική μας θα δώσει τον τελευταίο της αγώνα στον όμιλο τον ερχόμενο Ιούνιο με αντίπαλο τη Μολδαβία στην Κύπρο.