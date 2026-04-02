Ορίστηκε ο τελικός κυπέλλου Apollon Ladies - Άρης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΚΟΠ η σύσκεψη για οργανωτικά θέματα που αφορούν τον τελικό Κυπέλλου Γυναικών αγωνιστικής περιόδου 2025- 2026.

Το τρόπαιο στον 23ο τελικό θα διεκδικήσουν οι ομάδες Apollon Ladies – Άρης Λεμεσού.

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου και ώρα 19:00 στο Αλφαμέγα και θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision.

Μετά από κλήρωση, τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα των Apollon Ladies. Οι φίλοι των Apollon Ladies θα παρακολουθήσουν τον αγώνα από την κεντρική κερκίδα και οι φίλοι του Άρη από την ανατολική κερκίδα.

Η γενική είσοδος καθορίστηκε στα 5 ευρώ και για παιδικό 1 ευρώ. Για άτομα άνω των 14 ετών, η εξασφάλιση εισιτηρίου χρειάζεται κάρτα φιλάθλου.

Όπως και στα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος, θα γίνει  η ανάδειξη της MVP του αγώνα από ειδική επιτροπή της Ομοσπονδίας. Στην πολυτιμότερη παίκτρια του τελικού, θα γίνει απονομή ειδικού επάθλου.

