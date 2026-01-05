ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεγάλη ζημιά για Γκβάρντιολ!

Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ θα περάσει σύντομα την πόρτα του χειρουργείου και πολύ δύσκολα θα καταφέρει να βοηθήσει ξανά τη Μάντσεστερ Σίτι στο υπόλοιπο της φετινής σεζόν!

Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ πιθανότατα έπαιξε ήδη το τελευταίο του παιχνίδι για τη φετινή αγωνιστική περίοδο και ήταν μόλις το δεύτερο για το 2026.

Ο σοβαρός τραυματισμός με τον οποίο αποχώρησε από το ισόπαλο (1-1) ντέρμπι της Σίτι με την Τσέλσι στο Etihad, το βράδυ της Κυριακής, τον αναγκάζει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Κροάτης αμυντικός έχει υποστεί κάταγμα στο δεξί πόδι, δεν μπαίνει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του, αλλά φαντάζει δύσκολο αυτή τη στιγμή να προλάβει να παρουσιαστεί ξανά στο χορτάρι για την τρέχουσα ποδοσφαιρική χρονιά.

