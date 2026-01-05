ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οριστικά παίκτης της ΑΕΚ ο Βάργκα που πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οριστικά παίκτης της ΑΕΚ ο Βάργκα που πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ

Ο διεθνής Ούγγρος επιθετικός Μπαρνάμπας Βάργκα πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά και εργομετρικά τεστ και η μεταγραφή του είναι τελειωμένη.

Αυτό που απομένει πλέον, είναι μόνον οι ανακοινώσεις, που αναμένονται από αύριο. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Βάργκα θα πρέπει να θεωρείται παίκτης της ΑΕΚ καθώς το μόνο που εκκρεμεί είναι το τυπικό σκέλος της ανακοίνωσης που θα συνοδεύεται από τα σχετικά βίντεο και τις φωτογραφίες.  

Το deal με την Φερεντσβάρος, με την οποία ο Βάργκα μετρούσε την τελευταία τετραετία 99 τέρματα, δεν ήταν εύκολο με την ΑΕΚ να βγάζει από τα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 5 εκ. ευρώ  για να αποστάσει το «ναι» των Ούγγρων, ντύνοντας τον 31χρονο γκολτζή στα «κιτρινόμαυρα». 

Θυμίζουμε, πως ο Μπαρνάμπας Βάργκα, αποτελούσε βασικό στόχο των Χαβιέρ Ριμπάλτα-Μάρκο Νίκολιτς για την ενίσχυση της επίθεσης, καθώς διέθετε όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα του κουμπώνουν ιδανικά γι' αυτό που αναζητούσαν και ήθελαν να προσθέσουν στην επίθεση. Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος ανέλαβε το οικονομικό σκέλος, έκανε την υπέρβαση δίνοντας το «ok» για να κατατεθεί η πρόταση που αγγίζει τα 5 εκ. στην Φερεντσβάρος και κάπως έτσι ο Βάργκα ντύθηκε στα «κιτρινόμαυρα». 

sdna.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καθυστερεί ο Ροζίνιορ στην Τσέλσι, πάει με ΜακΦάρλαν και στο επόμενο ματς!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Για αυτούς τους δύο λόγους δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός τη EuroLeague στο ΟΑΚΑ»

EUROLEAGUE

|

Category image

Άρης: Ψηλά στη λίστα και ο Τσούμπερ

Ελλάδα

|

Category image

Οριστικά παίκτης της ΑΕΚ ο Βάργκα που πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ

Ελλάδα

|

Category image

Μεγάλη ζημιά για Γκβάρντιολ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνέχισε αήττητη η Πετρολίνα ΑΕΚ κερδίζοντας τον Περεστρόικα ΑΠΟΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Πέμπτο ροζ φύλλο για την Ανόρθωση, επικράτησε εντός της ΕΝΠ

Κύπρος

|

Category image

Ο Σαλάχ «σφράγισε» στην παράταση την πρόκριση της Αιγύπτου στους «8»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καμία συζήτηση για πιθανή ανταλλαγή του Ντέιβις μεταξύ Χοκς και Μάβερικς

NBA

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ανάλυση της διαιτησίας του Αντρέα Γεωργίου στο ΟΜΟΝΟΙΑ TV

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπάρχουν στιγμές που σκορπάει... τρόμο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο πρώτος παίκτης της Γιουνάιτεντ που μίλησε για την απόλυση του Αμορίν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Σέλτικ απέλυσε τον προπονητή σε χρόνο ρεκόρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το κορυφαίο γκολ της League Phase του Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τσέλσι: Δίνει 135 εκατομμύρια λίρες για Βινίσιους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη