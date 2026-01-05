Οριστικά παίκτης της ΑΕΚ ο Βάργκα που πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ

Αυτό που απομένει πλέον, είναι μόνον οι ανακοινώσεις, που αναμένονται από αύριο. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Βάργκα θα πρέπει να θεωρείται παίκτης της ΑΕΚ καθώς το μόνο που εκκρεμεί είναι το τυπικό σκέλος της ανακοίνωσης που θα συνοδεύεται από τα σχετικά βίντεο και τις φωτογραφίες.

Το deal με την Φερεντσβάρος, με την οποία ο Βάργκα μετρούσε την τελευταία τετραετία 99 τέρματα, δεν ήταν εύκολο με την ΑΕΚ να βγάζει από τα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 5 εκ. ευρώ για να αποστάσει το «ναι» των Ούγγρων, ντύνοντας τον 31χρονο γκολτζή στα «κιτρινόμαυρα».

Θυμίζουμε, πως ο Μπαρνάμπας Βάργκα, αποτελούσε βασικό στόχο των Χαβιέρ Ριμπάλτα-Μάρκο Νίκολιτς για την ενίσχυση της επίθεσης, καθώς διέθετε όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα του κουμπώνουν ιδανικά γι' αυτό που αναζητούσαν και ήθελαν να προσθέσουν στην επίθεση. Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος ανέλαβε το οικονομικό σκέλος, έκανε την υπέρβαση δίνοντας το «ok» για να κατατεθεί η πρόταση που αγγίζει τα 5 εκ. στην Φερεντσβάρος και κάπως έτσι ο Βάργκα ντύθηκε στα «κιτρινόμαυρα».

