Έβαλε ψηλά τον πήχη...

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δεν άρεσε και ιδιαίτερα ο τρόπος που άφησε την… καρέκλα του ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο.

Μετά από 2,5 χρόνια, ο Ισπανός τεχνικός δεν θα είναι ο τιμονιέρης της Πάφος FC, με τον εκ των ιδιοκτητών Ρομάν Ντουμπόφ, ο οποίος μίλησε σε ρωσικό Μέσο, να αφήνει αιχμές για τον τρόπο που ο Ισπανός προπονητής έκανε τις συζητήσεις με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Μάλιστα ξεχώρισε η ατάκα του: «Δεν θα τον χαρακτήριζα εξαιρετικό προπονητή», λέγοντας όμως ότι είναι ένας σχολαστικός προπονητής. Στo παφίτικο στρατόπεδο αυτό που τονίζουν είναι ότι δεν θα «ξηλώνονταν» για κανέναν και έγινε προσπάθεια παραμονής του. Το πάλεψαν και νιώθουν πως έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κρατήσουν τον πιο επιτυχημένο προπονητή της ιστορίας τους. 

Πλέον όμως οφείλουν να κοιτάξουν την επόμενη μέρα και ο αντικαταστάτης του Καρσέδο είναι ένα μεγάλο στοίχημα για όλους στον σύλλογο. Έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη ο Ισπανός και ο νέος καπετάνιος θα πρέπει από νωρίς να επιδείξει έργο. Άλλωστε, δεν έχει επιλογή καθώς οι αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι συνεχόμενες, σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Champions League.

Επειδή γνώριζαν λίγο πολύ τα δεδομένα με τον Καρσέδο, οι άνθρωποι της ομάδας έκαναν την προεργασία τους και ο νέος προπονητής δεν θα αργήσει να ανακοινωθεί.

 

Έδειξε επηρεασμένη…

Το όλο σκηνικό με τον Καρσέδο ήταν ολοφάνερο πως επηρέασε και φάνηκε στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Το όλο σίριαλ άρχισε από το απόγευμα του Σαββάτου, παραμονές του ντέρμπι στη Λεμεσό. Η Πάφος FC δεν είχε καλή παρουσία, παρ' όλο που έχασε ευκαιρίες για να ισοφαρίσει και να αποκομίσει κέρδος. Η τρίτη ήττα στο πρωτάθλημα την έριξε από την κορυφή καθώς είναι στο -2, έχοντας ωστόσο παιχνίδι λιγότερο. Είναι όμως αντιληπτό πως τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση στοιχίζουν και οι παίκτες, που δεν είναι στα πάνω τους, πρέπει να βρουν μία σταθερότητα.

Στο μεταξύ, είναι δεδομένο πως θα γίνουν κινήσεις ενίσχυσης, με παίκτη που θα κάνει τη διαφορά στο σκοράρισμα αλλά και έναν μέσο που θα πλαισιώσει τους Σούνιτς και Πέπε.

 

Με Σερφά κόντρα σε Ακρίτα

Ένας γνώριμος από την ποδοσφαιρική του θητεία σε κυπριακές ομάδες θα αναλάβει τον ρόλο του υπηρεσιακού τεχνικού στην Πάφος FC μέχρι την εξεύρεση του αντικαταστάτη του Χουάν Κάρλος Καρσέδο. Ο λόγος για τον Σοφιάν Σερφά, ο οποίος κατά την ποδοσφαιρική του καριέρα έπαιξε σε Ομόνοια, Αλκή και Ακρίτα. Ο Γάλλος είναι προπονητής της Κ19 της παφιακής ομάδας και την Τετάρτη θα κοουτσάρει την πρώτη ομάδα στον αγώνα κυπέλλου απέναντι στον Ακρίτα. Και είναι ένα ματς που δεν σηκώνει υποτίμηση καθώς πρόκειται για νοκ άουτ αγώνα.

ΠΑΦΟΣ FC

