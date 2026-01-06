ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Σίτι το πήρε απόφαση, κινείται άμεσα για τον Γκέχι και «αγχώνει» τη Λίβερπουλ, που… άργησε!

Και από το πουθενά, η Μάντσεστερ Σίτι αποφάσισε να κινηθεί για την απόκτηση του Μαρκ Γκέχι από την Κρίσταλ Πάλας.

Οι τραυματισμοί την αναγκάζουν να πράξει γρήγορα, οι «αετοί» είναι θετικοί στο να τον παραχωρήσουν, ο παίκτης το σκέφτεται. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, προφανώς, «αγχώνει» τη Λίβερπουλ, η οποία αργεί ξανά για τον Άγγλο στόπερ και ενδεχομένως, τον χάνει…

Η Μάντσεστερ Σίτι εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Μαρκ Γκέχι της Κρίσταλ Πάλας, σε μια κίνηση που προκύπτει άμεσα από τη μεγάλη αμυντική κρίση τραυματισμών που αντιμετωπίζει. Όπως μεταδίδει ο Σάμι Μόκμπελ (BBC), οι «πολίτες» έμειναν αποδεκατισμένοι στα στόπερ, μετά τους τραυματισμούς των Τζον Στόουνς, Ρούμπεν Ντίας και πλέον και του Γιόσκο Γκβάρντιολ.

Η ανάγκη για ενίσχυση είναι άμεση και στη Σίτι δεν σκοπεύουν να περιμένουν. Αυτό ακριβώς είναι που ανησυχεί τη Λίβερπουλ, η οποία – όπως και το περασμένο καλοκαίρι – καθυστερεί, παρακολουθεί την αγορά και ρισκάρει να δει έναν βασικό της στόχο να καταλήγει αλλού.

Ο Γκέχι βρίσκεται εδώ και καιρό στο «μπλοκάκι» των «κόκκινων», όμως η αποφασιστικότητα της Σίτι, σε συνδυασμό με την πίεση των συνθηκών, αλλάζει τις ισορροπίες. Στο παιχνίδι φέρεται να βρίσκεται και η Μπάγερν Μονάχου, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό.

Το έργο μοιάζει… γνώριμο για τη Λίβερπουλ: ενδιαφέρον υπάρχει, χρόνος περνά, άλλοι κινούνται. Και όταν πρόκειται για παίκτη της Premier League, αρχηγό ομάδας και με εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο, οι καθυστερήσεις συνήθως «πληρώνονται» ακριβά.

Το ερώτημα είναι αν αυτή τη φορά οι «κόκκινοι» θα αντιδράσουν εγκαίρως ή αν η Σίτι θα τους προσπεράσει στη… στροφή.

 

