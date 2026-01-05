Γιαννακόπουλος: «Για αυτούς τους δύο λόγους δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός τη EuroLeague στο ΟΑΚΑ»

Λίγες ημέρες μετά από το ντέρμπι της περασμένης Παρασκευής (2/1), ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story στο Instagram είπε γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει τη EuroLeague στο Final Four που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Καταρχάς γελάω με όλους που λένε ότι θα έρθει ο Ολυμπιακός να πάρει το ευρωπαϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ. Το ευρωπαϊκό θα το πάρουμε εμείς. Τώρα, όσον αφορά το ΟΑΚΑ, είναι δύο οι λόγοι που δεν θα το πάρει. Παραπάνω, αλλά θα πω δύο. Ο ένας είναι ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα κι αν πέσουμε, σίγουρα θα τον αποκλείσουμε.

Αν δεν έχει αποκλειστεί από κάποιον άλλο, θα τον κερδίσουμε. Κι το δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός, έχοντας ονομάσει σκάνδαλο όλο αυτό που έγινε με το ΟΑΚΑ, με άνισες μεταχειρίσεις κτλ κτλ, η λογική λέει ότι δεν θα κατέβει να παίξει. Όπως και τότε έλεγε “σκάνδαλο ο Βασιλακόπουλος, δεν κατεβαίνουμε”, σκάνδαλο δεν είναι κι αυτό; Εδώ θα κατέβουν λέτε; Μακάρι»

sport24.gr