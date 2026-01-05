Άρης: Ψηλά στη λίστα και ο Τσούμπερ
Ο Στίβεν Τσούμπερ αρέσει στους ανθρώπους του Άρη και βρίσκεται ψηλά στη λίστα των υποψηφίων για τη θεση του επιτελικού μέσου
Το μεταγραφικό παζάρι συνεχίζεται για τον Άρη. Οι κιτρινόμαυροι μετά τις θέσεις του αριστερού εξτρέμ και του αμυντικού χαφ σκοπεύουν να κλείσουν άμεσα και επιτελικό μέσο.
Μπορεί η ύπαρξη των Γένσεν, Μισεουί και Μορουτσάν να παραπλανεί σε πρώτη ανάλυση, όμως ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει στα χέρια του έναν παίκτη που θα του προσφέρει τα χαρακτηριστικά που αναζητά για τη θέση πίσω από την επιθετική τριπλέτα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι κιτρινόμαυροι βγαίνουν στην αγορά για αναζήτηση ποδοσφαιριστή.
Ο Στίβεν Τσούμπερ, παλιός γνώριμος από το ελληνικό πρωτάθλημα και την ΑΕΚ, είναι αυτή την περίοδο ελεύθερος από την Ζυρίχη, έχοντας 18 συμμετοχές, 4 τέρματα και 4 ασίστ στην φετινή σεζόν και η περίπτωση του βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του Ρέγιες. Ο παίκτης φαίνεται θετικός στην προοπτική του να επιστρέψει στην Ελλάδα και δεν αποκλείεται μέσα στα επόμενα 24ωρα να έχουμε εξελίξεις, καθώς ο Άρης βιάζεται να κλείσει όλες τις υποθέσεις του πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ώστε να έχει όσους περισσότερους ετοιμοπόλεμους γίνεται ενόψει συνέχειας.
