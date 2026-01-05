Άρης: Ψηλά στη λίστα και ο Τσούμπερ

Το μεταγραφικό παζάρι συνεχίζεται για τον Άρη. Οι κιτρινόμαυροι μετά τις θέσεις του αριστερού εξτρέμ και του αμυντικού χαφ σκοπεύουν να κλείσουν άμεσα και επιτελικό μέσο.

Μπορεί η ύπαρξη των Γένσεν, Μισεουί και Μορουτσάν να παραπλανεί σε πρώτη ανάλυση, όμως ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει στα χέρια του έναν παίκτη που θα του προσφέρει τα χαρακτηριστικά που αναζητά για τη θέση πίσω από την επιθετική τριπλέτα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι κιτρινόμαυροι βγαίνουν στην αγορά για αναζήτηση ποδοσφαιριστή.

Ο Στίβεν Τσούμπερ, παλιός γνώριμος από το ελληνικό πρωτάθλημα και την ΑΕΚ, είναι αυτή την περίοδο ελεύθερος από την Ζυρίχη, έχοντας 18 συμμετοχές, 4 τέρματα και 4 ασίστ στην φετινή σεζόν και η περίπτωση του βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του Ρέγιες. Ο παίκτης φαίνεται θετικός στην προοπτική του να επιστρέψει στην Ελλάδα και δεν αποκλείεται μέσα στα επόμενα 24ωρα να έχουμε εξελίξεις, καθώς ο Άρης βιάζεται να κλείσει όλες τις υποθέσεις του πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ώστε να έχει όσους περισσότερους ετοιμοπόλεμους γίνεται ενόψει συνέχειας.

sdna.gr