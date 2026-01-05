Καθυστερεί ο Ροζίνιορ στην Τσέλσι, πάει με ΜακΦάρλαν και στο επόμενο ματς!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Καλούμ ΜακΦάρλαν θα βρεθεί και για δεύτερο ματς στον πάγκο των «μπλε» του Λονδίνου, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για μια… guest εμφάνιση στο Etihad για το ντέρμπι με τη Σίτι.

Τελικά ο Καλούμ ΜακΦάρλαν θα είναι ο άνθρωπος που θα βρεθεί στον πάγκο της Τσέλσι και στην προσεχή αναμέτρηση με τη Φούλαμ στο «Craven Cottage» το βράδυ της Τετάρτης, αφού ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί το deal με τον Ροζίνιορ!

Όπως μεταφέρει το SkySports, η Τσέλσι θα πάει και το βράδυ της Τετάρτης με υπηρεσιακό κόουτς στο «Craven Cottage», αφού ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί το θέμα του Ροζίνιορ.

Με τον τελευταίο έγιναν επαφές και κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, όλα βαίνουν καλώς, αλλά πιθανότατα θα είναι παρών στην άκρη του πάγκου από το παιχνίδι του Σαββάτου κόντρα στην Τσάρλτον για το Κύπελλο.

Διαβαστε ακομη