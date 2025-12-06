Η αγριεμένη Άστον Βίλα έριξε στο καναβάτσο την Άρσεναλ στο 90+5΄ και μείωσε στο -3!

Η Άρσεναλ απέκτησε την... κακή συνήθεια να «πετάει» βαθμούς μακριά από την έδρα της, κάτι που συνέβη και απέναντι στην Άστον Βίλα. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα υπέστη την δεύτερη φετινή της ήττα στην Premier League, αφού η Βίλα την πλήγωσε στις καθυστερήσεις με δράστη τον Μπουεντία που διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Αποτέλεσμα που άφησε τους Gunners στους 33 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Ουνάι Έμερι ανέβηκε 2η με 30 και η Μάντσεστερ Σίτι ακολουθεί με 28 και με ματς λιγότερο.

Προβάδισμα με... τιμωρό Κας

Σε ένα απολαυστικό πρώτο μέρος με γρήγορο ρυθμό και ευκαιρίες μπροστά από τις δύο εστίες, οι παίκτες του Έμερι έβγαλαν περισσότερη ένταση και αποφασιστικότητα, με την Άρσεναλ να υστερεί. Η πρώτη κλασική ευκαιρία ανήκε στην Βίλα, όταν ο Γουότκινς νίκησε Ινκαπιέ και Τίμπερ βγαίνοντας απέναντι από τον Ράγια, ο οποίος με μία φοβερή απόκρουση τον σταμάτησε στο 10'. Η Άρσεναλ απάντησε στο 14' με την διπλή ευκαιρία του Σάκα, του πιο επικίνδυνου παίκτη της, αλλά ο Μαρτίνες απέκρουσε προτού η κεφαλιά του Άγγλου καταλήξει άουτ. Μία από τις σπάνιες φορές που η άμυνα της Άρσεναλ πιάστηκε στον... ύπνο, ο Κας την τιμώρησε. Στο 36', η σέντρα του Τόρες βρήκε στο πίσω δοκάρι τον Πολωνό, ξεχασμένο από τον Έζε, κι εκείνος εκτέλεσε με τη μία τον Ράγια για το 1-0 της Βίλα.

Απάντηση με Τροσάρ και... ψυχρολουσία στο 90+5'

Η εικόνα της Άρσεναλ άλλαξε στα πρώτα λεπτά του β' ημιχρόνου. Οι αλλαγές του Αρτέτα που έβαλε στο παιχνίδι τους Τροσάρ και Γιόκερες (αντί των μέτριων Έζε και Μερίνο) βοήθησαν την Άρσεναλ να ξεδιπλωθεί και να γίνει επικίνδυνη, βρίσκοντας το γκολ της ισοφάρισης με τον Βέλγο στο 52'. Έχοντας προειδοποιήσει δις μετά την είσοδό του στο ματς, ο Τροσάρ βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο από το γύρισμα του Σάκα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Παρ' όλα αυτά, σχεδόν ανεξήγητα οι παίκτες του Αρτέτα υποχώρησαν μετά την ισοφάριση, η Βίλα κέρδισε μέτρα στο γήπεδο και δημιούργησε φάσεις.

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μαρτίνες, Κας (87' Λίντελοφ), Κόνσα, Τόρες (87' Μπουεντία), Μάατσεν, Καμαρά, Ονάνα (75' Μπογκάρντ), ΜακΓκιν (75' Σάντσο), Τίλεμανς, Ρότζερς, Γουότκινς (66' Μάλεν)

Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Γουάιτ, Τίμπερ, Ινκαπιέ, Καλαφιόρι (86' Λιούις-Σκέλι), Θουμπιμέντι, Ράις, Όντεγκααρντ, Σάκα (79' Μαντουέκε), Έζε (46' Τροσάρ, 86' Μαρτινέλι), Μερίνο (46' Γιόκερες)

