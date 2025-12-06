Με πέντε αλλαγές η ενδεκάδα του Μπεργκ κόντρα στον Ολυμπιακό

Με στόχο τη δεύτερη σερί νίκη που θα την επαναφέρει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή η Ομόνοια αντιμετωπίζει (ως τυπικά φιλοξενούμενη) τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σε πέντε αλλαγές προχώρησε ο προπονητής των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με την αναμέτρηση με την Ομόνοια Αραδίππου. Συγκεκριμένα οι Μασούρας, Κίτσος, Μάριτς, Σεμέδο και Τάνκοβιτς πήραν τις θέσεις των Ντιουνκού, Χαμάς, Εβάντρο, Χατζηγιοβάνη και Ανδρέου

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Κίτσος, Μάριτς, Άιτινγκ, Γιόβετιτς, Σεμέδο, Τάνκοβιτς, Νεοφύτου.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Χατζηγιοβάνης, Αγκουζούλ, Ε. Ανδρέου, Χαμάς, Σίμιτς, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου.