Το στοιχειωμένο ρεκόρ που θα κυνηγήσει ο Μπαπέ στο Mundial2026

Με τη φόρα που έχει μοιάζει πολύ πιθανό να το δούμε κι αυτό! Ο Κιλιάν Μπαπέ πραγματοποιεί ένα μαγικό 2025 γεμάτο με πληθωρικές εμφανίσεις και πολλά γκολ. Και με τη Ρεάλ Μαδρίτης και με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Ο 26χρονος σούπερ σταρ βρίσκεται σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση. Σε κάθε του εμφάνιση συνδέεται με τα αντίπαλα δίχτυα. Είναι προφανές πως μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν θα είναι αυτός που θα οδηγήσει τη Γαλλία στην μεγάλη πρόκληση. Στη τελική φάση του Mundial2026.

Μπροστά του ανοίγεται μια νέα ευκαιρία. Ο Μπαπέ θέλει όσο τίποτα να κατακτήσει το δεύτερο Mundial της καριέρας του. Σε αυτό βέβαια – αν συμβεί – θα έχει ρόλο απόλυτου πρωταγωνιστή. Δεν είναι το ίδιο με το 2018. Θέλει το χρυσό μετάλλιο, θέλει όμως να είναι και το πρώτο «βιολί». Ο παίκτης που θα οδηγήσει τους «Τρικολόρ» στη κορυφή.





Ο Μπαπέ κυνηγά το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε

Αν συνεχίσει σε αυτό τον ρυθμό έχει πολλές πιθανότητες να το καταφέρει. Παράλληλα μπορεί κάλλιστα να πατήσει και μια ατομική κορυφή. Αυτή του κορυφαίου σκόρερ της διοργάνωσης. Ο Μπαπέ απέχει πέντε τέρματα από τον πρώτο των πρώτων στη λίστα των σκόρερς των Mundial. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Γερμανό, Μίροσλαβ Κλόζε. Ο παλαίμαχος άσσος μετρά 15 γκολ στη διοργάνωση. Ένα ρεκόρ που κρατά σχεδόν 20 χρόνια.





