Δεύτερο γκολ ο Λοΐζου με τα κόκκινα

Ο Λοΐζος Λοΐζου συνεχίζει να δείχνει ότι… βρίσκει τα πατήματα του στο Ισραήλ.

Ο διεθνής άσος σκόραρε ξανά με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του άνοδο και την αυξανόμενη επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας.

Μόλις στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Χάποελ Πέταχ Τίκβα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ και βάζοντας τη Χάποελ σε θέση οδηγού από πολύ νωρίς. Το γκολ αυτό είναι το δεύτερο του 21χρονου εξτρέμ με την κόκκινη φανέλα, ενώ σε οκτώ εμφανίσεις του με τους πρωτευουσιάνους μετρά και μία ασίστ.