Φίλαθλοι του Πανιωνίου κρατούνται σε νοσοκομείο της Τουρκίας: Τους έχουν πάρει τηλέφωνα και διαβατήρια

Τα παράπονα της ΚΑΕ Πανιώνιος και η ταλαιπωρία των φίλων της, μετά την αναμέτρηση απέναντι στην Μπεσίκτας για την 9η αγωνιστική του EuroCup, συνεχίζονται.

Από την ώρα του παιχνιδιού, που φίλαθλοι των Τούρκων κατευθύνθηκαν επιθετικά απέναντι στους Έλληνες, όταν φώναξαν ρυθμικά το όνομα της ομάδας, έως και σήμερα το πρωί.

Συγκεκριμένα, δύο φίλαθλοι του Πανιωνίου κρατούνται στο νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, ενώ τους έχουν αφαιρεθεί το κινητό τηλέφωνο και τα διαβατήρια. Τι έχει συμβεί όμως;

Χθες, μετά την αναμέτρηση, οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα με αιτιολογία άσεμνης χειρονομίας, αντιδρώντας στην επίθεση των Τούρκων οπαδών. Η ΚΑΕ Πανιώνιος ενημερώθηκε πως θα δώσουν απλώς κατάθεση και ότι θα πήγαιναν στο νοσοκομείο για να επιβεβαιωθεί πως δεν υπήρξε αστυνομική βία.

Ωστόσο, οι δύο φίλοι της ομάδας βρίσκονται ακόμα εκεί, έχοντας υποστεί μια τεράστια ταλαιπωρία. Με το θέμα ασχολείται και το Προξενείο της χώρας, αφού ο Πρόεδρος της ομάδας, κ. Παναγιώτης Ηλιάδης ζήτησε να γίνει ό,τι χρειάζεται για να μπορέσουν οι δύο φίλοι του Πανιωνίου να φύγουν και να λήξει το θέμα.

Μάλιστα, η «κυανέρυθρη» ΚΑΕ αναμένεται να κάνει καταγγελία στην EuroLeague για όλα όσα συνέβησαν.

Protothema.gr