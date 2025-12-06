ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έφτασε η Ολυμπιακή φλόγα στη Ρώμη: Από τους πρώτους λαμπαδηδρόμους ο Πολονάρα!

Η Ολυμπιακή φλόγα έφτασε στη Ρώμη και ξεκινά το ταξίδι της για το Μιλάνο όπου θα διεξαχθούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες , με τον Ακίλε Πολονάρα να είναι από τους πρώτους λαμπαδηδρόμους!

Μετά από αρκετές ημέρες, όταν και άναψε για πρώτη φορά στην Αρχαία Ολυμπία, η Ολυμπιακή φλόγα έφτασε επί ιταλικού εδάφους για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν σε δύο μήνες στο Μιλάνο.

Η ιερή φλόγα των ΟΑ θα ξεκινήσει το ταξίδι της σε όλη τη γειτονική χώρα, με αφετηρία τη Ρώμη. Εκεί, σε μια όμορφη και λαμπρή τελετή, ο Ακίλε Πολονάρα ήταν από τους πρώτους λαμπαδηδρόμους, με τον μπασκετμπολίστα που περνά δύσκολες στιγμές τους τελευταίους μήνες δίνοντας μεγάλη μάχη με τη λευχαιμία, να γνωρίζει την αποθέωση από το κοινό!

«Ένα υπέροχο συναίσθημα! Ήμουν πολύ νευρικός σήμερα, αλλά όλα πήγαν καλά. Ακόμα και το να στέκομαι όρθιος είναι συναισθηματικό για μένα, μέχρι πριν από μια εβδομάδα ήμουν σε αναπηρικό καροτσάκι», δήλωσε ο 34χρονος φόργουορντ.

Στην πρώτη τετράδα των λαμπαδηδρόμος ήταν οι Γκρεγκόριο Παλτρινιέρι (κολυμβητής) , η πρώην ξιφομάχος, Ελίσα Ντι Φραντσίσκα και ο αθλητής του άλματος εις ύψος, Τζιανμάρκο Ταμπέρι.

 

sportfm.gr

 

