«Τελικός» F1: Ταχύτερος ο Ράσελ στο FP3, μπροστά από τους διεκδικητές του τίτλου

O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στη Γιας Μαρίνα πριν τις κατατακτήριες.

Η δράση στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι, τον τελευταίο αγώνα της Formula 1 στο 2025, συνεχίστηκε με το FP3. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μόλις μία ώρα ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη συνέχεια του τριημέρου. Οι συνθήκες δεν ήταν αντιπροσωπευτικές, όμως πήραμε μια ιδέα για το τι να περιμένουμε στη συνέχεια του τριημέρου.

Σε αντίθεση με την Παρασκευή, είχαμε την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας, που δημιούργησε πονοκέφαλο στις ομάδες. Ο Λιούις Χάμιλτον είχε έξοδο έπειτα από πρόβλημα στο μονοθέσιο χτυπώντας δυνατά στις μπαριέρες, με το μονοθέσιό του να έχει σημαντική ζημιά.

Ο Ράσελ στο… παιχνίδι

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 του Άμπου Ντάμπι ήταν ο Τζροτζ Ράσελ. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας σημείωσε το 1:23,334 και έδειξε πως έχει την ταχύτητα να μπει ή και να ξεπεράσει τους διεκδικητές του τίτλου.

Ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν στη 2η θέση, μόλις 4 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή, με τον Βρετανό να υποχωρεί μια θέση σε σχέση με την Παρασκευή. Ο Μαξ Φερστάπεν για μία ακόμη φορά ήταν ακριβώς πίσω του, με τον Ολλανδό να είναι 0,124 δλ μακριά από την κορυφή.

Το μυστικό για τον τέλειο γύρο είναι ο τρίτος τομέας της πίστας που απαιτεί πολύ ρίσκο και καλό κράτημα από το μονοθέσιο. Μέχρι τώρα, αυτός που κυριαρχεί στο τρίτο κομμάτι ήταν ο Νόρις.

Συναρπαστική η μάχη του midfield

O Φερνάντο Αλόνσο με έναν πολύ καλό γύρο στο τέλος του FP3 πήρε την 4η θέση. Βελτιωμένος ήταν και ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος ήταν 5ος και έκανε βήματα προόδου σε σχέση με το FP2.

Οι δύο οδηγοί της Haas ήταν και πάλι στην πρώτη 10άδα, με τον Έστεμπαν Οκόν να είναι 6ος και τον Όλιβερ Μπέρμαν να είναι 7ος. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari ήταν 8ος, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Κίμι Αντονέλι και Άλεξ Άλμπον.

Αποτελέσματα FP3 GP Άμπου Ντάμπι

Image

