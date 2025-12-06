Φερστάπεν: «Δεν έχω να χάσω τίποτα, θα παλέψω για το πρωτάθλημα»

Η σημαντικότερη στιγμή της φετινής σεζόν της Formula 1 είναι προ των πυλών, αφού σε λίγες ώρες θα αρχίσει το τελευταίο grand prix της χρονιάς, στο Άμπου Ντάμπι.

Λάντο Νόρις, Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι διεκδικούν τον τίτλο, με τον Βρετανό οδηγό της McLaren να είναι το φαβορί λόγω της πρώτης θέσης. Ωστόσο, ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull είναι έτοιμος να κάνει ξανά την ανατροπή. Μάλιστα, δεν δίστασε να το αναφέρει αυτό και στις δηλώσεις του, κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου στο Άμπου Ντάμπι.

Τι είπε ο Φερστάπεν για το πρωτάθλημα

Ο Μαξ ρωτήθηκε αν είναι σημαντικότερη η ανατροπή σε σύγκριση με το αποτέλεσμα στη μάχη του τίτλου και απάντησε: «Απολύτως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στη μάχη οφείλεται σε πολλά. Αυτή είναι σαφώς πολύ καλύτερη κατάσταση από το μέσο της σεζόν, όταν δεν ήμασταν συνεπείς. Είχαμε έναν καλό αγώνα και μετά έναν πολύ κακό. Τώρα επιστρέψαμε μόνιμα στο βάθρο, και αυτό είναι θετικό. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε».

Η πίεση της Red Bull προς τη McLaren

Οι δυο οδηγοί της Βρετανικής ομάδας πρέπει να βρουν έναν τρόπο να σταματήσουν τον Ολλανδό πιλότο της Red Bull, ο οποίος θα τα δώσει όλα και χωρίς άγχος θα προσπαθήσει να κατακτήσει το πέμπτο του πρωτάθλημα οδηγών.

Μάλιστα, οι «ταύροι» έχουν βρει τρόπο να ασκήσουν επιπλέον πίεση στους Βρετανούς, με τον επικεφαλής της αυστριακής ομάδας, Λόρεν Μέκις, να το παραδέχεται: «Είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένα στοιχείο, όταν είσαι ανταγωνιστής του Μαξ, το έχω ζήσει και από την άλλη πλευρά… υπάρχει ένα στοιχείο όπου ξέρεις ότι απλώς δεν κάνει λάθος. Αυτό σου δημιουργεί πίεση. Δεν κάνει ποτέ λάθος, δεν χάνει ποτέ την εκκίνηση, δεν χάνει ποτέ τη στροφή 1.

Θα καταφέρει να βγάλει περισσότερη απόδοση από τα ελαστικά σε σχέση με τους περισσότερους οδηγός. Φυσικά αυτό αυξάνει την πίεση για τους άλλους. Η ομάδα ήταν εξαιρετική στις εκτελέσεις, οπότε είναι αλήθεια ότι επωφεληθήκαμε από λιγότερο δυνατές εκτελέσεις των αντιπάλων μας, αλλά επιτρέψτε μου να δώσω τα εύσημα στη φοβερή σειρά από εξαιρετικά δυνατούς αγώνες, εξαιρετικά δυνατές εκτελέσεις από την ομάδα, δεν πήραμε ούτε μια λάθος απόφαση».

