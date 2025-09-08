Στις 26 Σεπτεμβρίου ο αγώνας Super Cup Γυναικών

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί ο αγώνας για το Super Cup Γυναικών.

Λεπτομέρειες για τον πρώτο αγώνα της χρονιάς συζητήθηκαν σε σημερινή σύσκεψη στα γραφεία της Ομοσπονδίας στην παρουσία της Προέδρου της Επιτροπής Γυναικείου Ποδοσφαίρου ΚΟΠ Λένας Παναγιώτου, λειτουργών της Ομοσπονδίας και εκπροσώπων των διαγωνιζομένων ομάδων.

Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς θα διεκδικήσουν οι ομάδες Apollon Ladies και Ομόνοια Λευκωσίας.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΑΕΚ Αρένα και θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision.

Ελεύθερη είσοδος για το φίλαθλο κοινό και εισιτήρια θα δίνονται στην είσοδο του Σταδίου μετά από επίδειξη της κάρτας φιλάθλου.