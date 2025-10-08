Όταν οι αριθμοί μιλούν, τότε εμείς απλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παραθέσουμε αυτούς τους αριθμούς για να δείξουμε πόσο βελτιωμένα είναι τα πράγματα στην έναρξη της φετινής σεζόν για τον ΑΠΟΕΛ, που μοιράζεται την πρώτη θέση, μαζί με την Πάφο FC, έχοντας από 15 βαθμούς. Η ομάδα της Λευκωσίας έχει να μας παρουσιάσει στις πρώτες έξι αγωνιστικές τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία:

* Πρώτη άμυνα του πρωταθλήματος, μαζί με την Ομόνοια, καθώς έχει δεχθεί μόλις 2 γκολ (0,33 ανά αγώνα).

* Η επίθεση με 14 γκολ (2.33 ανά αγώνα) βρίσκεται στη 2η θέση.

* Στους τελευταίους τέσσερις αγώνες, όπου μετρά ισάριθμες νίκες, δεν έχει δεχθεί τέρμα και πέτυχε 12!

* Τα 24 του τέρματα τα πέτυχε, πέντε στο α’ ημίχρονο και εννέα στο β’. Τα δύο που δέχθηκε πάνε ένα ανά ημίχρονο.

Τέσσερις αναντικατάστατοι...

Αν και ο Πάμπλο Γκαρσία δεν έδειξε ότι είναι ο προπονητής που έχει τους «δικούς» του παίκτες, εντούτοις τέσσερις θεωρούνται αναντικατάστατοι καθώς από αυτούς ξεκινά η ενδεκάδα. Πρόκειται για τους Λαΐφη, Μπρόρσον, Μάγιερ και Σταφυλίδη.

Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει πληρώσει ούτε σεντ στην ΚΟΠ όσον αφορά τη χρησιμοποίηση δυο Κύπριων παικτών στην αρχική ενδεκάδα. Οι Κωνσταντίνος Λαΐφης και Πιέρος Σωτηρίου έχουν δώσει τις λύσεις σε αυτόν τον τομέα.

Το θέμα τώρα είναι αν ο Πιέρος προλάβει τον αγώνα με τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει το σερί. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Γκαρσία θα ψάξει τον αντικαταστάτη του, που μάλλον θα είναι ο Ντράζιτς, ο οποίος εντυπωσίασε στα 35 λεπτά που αγωνίστηκε εναντίον της Ομόνοιας Αραδίππου.