ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όταν οι αριθμοί μιλούν...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Όταν οι αριθμοί μιλούν...

Τέσσερις ποδοσφαιριστές θεωρούνται αναντικατάστατοι.

Όταν οι αριθμοί μιλούν, τότε εμείς απλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παραθέσουμε αυτούς τους αριθμούς για να δείξουμε πόσο βελτιωμένα είναι τα πράγματα στην έναρξη της φετινής σεζόν για τον ΑΠΟΕΛ, που μοιράζεται την πρώτη θέση, μαζί με την Πάφο FC, έχοντας από 15 βαθμούς. Η ομάδα της Λευκωσίας έχει να μας παρουσιάσει στις πρώτες έξι αγωνιστικές τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία:

* Πρώτη άμυνα του πρωταθλήματος, μαζί με την Ομόνοια, καθώς έχει δεχθεί μόλις 2 γκολ (0,33 ανά αγώνα).

* Η επίθεση με 14 γκολ (2.33 ανά αγώνα) βρίσκεται στη 2η θέση.

* Στους τελευταίους τέσσερις αγώνες, όπου μετρά ισάριθμες νίκες, δεν έχει δεχθεί τέρμα και πέτυχε 12!

* Τα 24 του τέρματα τα πέτυχε, πέντε στο α’ ημίχρονο και εννέα στο β’. Τα δύο που δέχθηκε πάνε ένα ανά ημίχρονο.

Τέσσερις αναντικατάστατοι...

Αν και ο Πάμπλο Γκαρσία δεν έδειξε ότι είναι ο προπονητής που έχει τους «δικούς» του παίκτες, εντούτοις τέσσερις θεωρούνται αναντικατάστατοι καθώς από αυτούς ξεκινά η ενδεκάδα. Πρόκειται για τους Λαΐφη, Μπρόρσον, Μάγιερ και Σταφυλίδη.

Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει πληρώσει ούτε σεντ στην ΚΟΠ όσον αφορά τη χρησιμοποίηση δυο Κύπριων παικτών στην αρχική ενδεκάδα. Οι Κωνσταντίνος Λαΐφης και Πιέρος Σωτηρίου έχουν δώσει τις λύσεις σε αυτόν τον τομέα.

Το θέμα τώρα είναι αν ο Πιέρος προλάβει τον αγώνα με τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει το σερί. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Γκαρσία θα ψάξει τον αντικαταστάτη του, που μάλλον θα είναι ο Ντράζιτς, ο οποίος εντυπωσίασε στα 35 λεπτά που αγωνίστηκε εναντίον της Ομόνοιας Αραδίππου.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δεν ανανεώνουν Μπαρτσελόνα και Ρεάλ το συμβόλαιό τους με την Εuroleague

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο DJ Tiësto αποφάσισε να επενδύσει σε ολλανδική ομάδα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σούπερ ντέρμπι στο χάντμπολ με νικήτρια τη Sabbianco Ανόρθωση

Χαντμπολ

|

Category image

Περνάει στην αντεπίθεση ο Ερτέλ: Διεκδικεί μεγάλη αποζημίωση από την Μπαρτσελόνα για αθέτηση συμβολαίου!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Όταν οι αριθμοί μιλούν...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Νίκη για ΑΠΟΕΛ στο Φούτσαλ

Φούτσαλ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Στο ματς με τη Δανία τίποτα δεν λειτούργησε καλά, πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα»

Ελλάδα

|

Category image

Κλαρκ: «Στο 0-3 από την Ελλάδα χαρίσαμε γκολ, πρέπει να παίξουμε καλύτερα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παυλίδης: «Θα είναι πολύ διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με τον Μάρτιο - Θα παίξουμε και για τον Μπάλντοκ»

Ελλάδα

|

Category image

Επίσημα στο Μαϊάμι η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Βιγιαρεάλ για τη 17η αγωνιστική της La Liga

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η τελευταία πρόβα ολοκληρώθηκε - Όλα για τη νίκη απέναντι στη Βοσνία!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Πέταξε μπουκάλι προς τους οπαδούς της ομάδας του και την πλήρωσε ο Κάναντι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Αποκλεισμοί και πρόστιμα από τον αθλητικό δικαστή

Ομάδες

|

Category image

Καταθέτει πρόταση-μαμούθ για τα δικαιώματα του Champions League το Netflix!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ψάχνοντας τον αντι - Άιτινγκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη