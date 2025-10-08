ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η τελευταία πρόβα ολοκληρώθηκε - Όλα για τη νίκη απέναντι στη Βοσνία!

Κατέληξε στο αρχικό σχήμα ο Ομοσπονδιακός προπονητής.

Η Εθνική Κύπρου ολοκλήρωσε το βράδυ της Τρίτης την προετοιμασία της ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Βοσνία Ερζεγοβίνης στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «ΑΕΚ Αρένα» και θα ξεκινήσει στις 21:45.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Απόστολος Μάντζιος είχε την ευκαιρία να δουλέψει με όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές και έχει πλέον καταλήξει στο αρχικό σχήμα που θα παρατάξει απέναντι στους Βόσνιους.

Στόχος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος είναι να συνεχίσει στον δρόμο των θετικών εμφανίσεων και να διεκδικήσει τη νίκη που θα ενισχύσει τη βαθμολογική του συγκομιδή, αλλά και την αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών.

Το κλίμα στο στρατόπεδο της Εθνικής είναι πολύ καλό και υπάρχει πίστη για τους τρεις βαθμούς.

Διαβαστε ακομη