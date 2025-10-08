Ψάχνοντας τον αντι - Άιτινγκ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ομόνοια θα στερηθεί τις υπηρεσίες του 27χρονου Ολλανδού, Κάρελ Άιτινγκ, για μεγάλο χρονικό διάστημα και πλέον ο Χένινγκ Μπεργκ καλείται να βρει τον τρόπο να τον αντικαταστήσει στα ιδιαίτερα απαιτητικά παιχνίδια που ακολουθούν με την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αρχικά να πούμε πως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Εθνική μας, το τριφύλλι θα παίξει με Ύψωνα, Ντρίτα, Πάφο και ΕΝΠ.

Τα τέσσερα αυτά παιχνίδια θα διεξαχθούν σε διάστημα λιγότερο του ενός μηνός. Το λέμε αυτό διότι η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για απουσία του Ολλανδού περίπου τριών βδομάδων. Ο προπονητής της Ομόνοιας, λοιπόν, θα πρέπει να βρει αλλού τα στοιχεία που δεδομένα έχει στη δημιουργία ο Άιτινγκ. Στοιχεία που έδειξε η ομάδα να χρειάζεται, για παράδειγμα, στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Άρη όπου δεν βρήκε το γκολ.

Ο βασικός υποψήφιος να αναλάβει αυτόν τον ρόλο είναι ο Εβάντρο. Ο Βραζιλιάνος έχει τη δυνατότητα να οργανώσει το παιχνίδι, παίζοντας κάθετα προκειμένου να δημιουργηθούν ρήγματα. Σε ρόλο δεκαριού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο Τάνκοβιτς, παρ' όλο που ο Μπεργκ τον υπολογίζει περισσότερο για το άκρο της επίθεσης μετά την πώληση του Λοΐζου.

Διαβαστε ακομη